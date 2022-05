Trindade na novela Pantanal tem pacto com diabo e filho com Irma

Um dos personagens mais emblemáticos da obra de 1990 de Benedito Ruy Barbosa, Trindade na novela Pantanal agora é papel de Gabriel Sater. O cantor e ator interpreta um misterioso violeiro que foi vivido por ninguém mais ninguém menos que seu próprio pai na versão original da novela, Almir Sater.

Quem é Trindade na novela Pantanal?

Trindade é um peão e violeiro que não para em lugar nenhum. Em uma vida quase de nômade, ele anda a procura de trabalho em diversas fazendas e está sempre em movimento. Na novela Pantanal, Trindade aparece na fazenda de José Leôncio e conquista um espaço entre os peões para dormir por uma noite, por bondade de Tibério. Porém, pouco depois ele consegue trabalho no local e fica por lá.

Segundo o Notícias da TV, Trindade vai conseguir trabalho na fazenda dos Leôncio por conta de sua viola encantada – De acordo com a lenda, Trindade tem pacto com o diabo na novela Pantanal. Durante sua estadia de uma noite no local, o violeiro irá tocar para os colegas em volta da fogueira e Tibério ficará enfeitiçado.

Primeira aparição do personagem no remake de 2022

As primeiras cenas do personagem na versão da TV Globo são do violeiro salvando a vida do Velho do Rio. Tudo acontece depois que o protetor do pantanal é atingido por um tiro. A culpa é de Muda, que tenta acertar a onça que cerca a tapera, mas erra e acaba machucando o personagem de Osmar Prado.

Trindade tem mesmo pacto com o diabo?

Ainda segundo o Notícias da TV, logo em suas primeiras cenas na novela Pantanal, Trindade irá afirmar que tem pacto com o diabo. Antes de salvar a vida do velho do rio, ele deixará claro para a entidade que “tem trato” com o satanás. Além disso, ele enfatizará que foi enviado a região pelo próprio diabo.

Em papo com a imprensa antes da estreia da novela Pantanal, Almir Sater e Gabriel Sater falaram sobre a trama de Trindade no folhetim. Foi revelado que inicialmente o violeiro teria uma aparição rápida na trama de 1990, mas que o sucesso do personagem e trabalho de Almir Sater fizeram com que Benedito estendesse o tempo do peão na história. Almir e o autor então passaram a trabalhar lado a lado para a criação e desenvolvimento de Trindade, que ganhou mais espaço na trama.

Trindade vai ficar com Irma na novela?

Trindade não vai ficar com Irma no final da novela Pantanal, mas os dois terão um romance ao longo do folhetim. O peão irá se encantar com a irmã de Madeleine e a moça chegará a ficar grávida. Mas o relacionamento não dará certo e algumas atitudes da moça farão com que o violeiro a acuse de trair sua confiança.

Em seguida, Trindade irá embora da fazenda de José Leôncio e Irma passará o resto da gravidez a espera do amado, com quem deseja fazer as pazes. A reconciliação não acontece, mas Trindade retorna mais uma vez na novela Pantanal. O momento é durante o parto de Irma, que sofre complicações. Enquanto José Leôncio se prepara para levar a cunhada de avião para a cidade, Trindade aparece no quarto da irmã de Madeleine e realiza o parto do próprio filho dozinho.

Ao ouvirem o choro da criança, todos vão ao encontro da moça e se chocam com a presença do violeiro no quarto. Por último, Trindade pede para José Lucas de Nada cuidar de Irma e seu filho, se despede e vai embora de uma vez por todas. No final da novela Pantanal, Irma termina ao lado de José Lucas e os dois cuidam do bebê.

