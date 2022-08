Último capítulo de Além da Ilusão: o que acontece no fim da novela

O último capítulo de Além da Ilusão vai ao ar nesta sexta-feira, 19, e enfim Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Larissa Manoela) serão felizes para sempre. Outro casal que também ficará junto é Eugênio (Marcello Novaes) e Violeta (Malu Galli), que adotarão uma criança. Prepare-se para as emoções finais com alguns dos spoilers do episódio de amanhã!

Isadora engravida no último capítulo de Além da Ilusão

Isadora aparecerá gravidíssima no último capítulo de Além da Ilusão, conforme adiantado pelo Gshow. Haverá um salto no tempo no calendário, já que a protagonista estará com uma barriga aparente nas cenas finais – a própria Larissa Manoela já publicou algumas fotos com o barrigão em sua página no Instagram.

O desfecho feliz do casal começa ainda na quinta-feira, quando Davi finalmente será inocentado pela morte de Elisa (Larissa Manoela) e também ficará livre do crime de falsidade ideológica por ter se passado por Rafael Antunes. Amanhã, os mocinhos se casam e vivem felizes para sempre.

Eugênio e Violeta adotam uma criança

Outro final feliz será o do casal Eugênio e Violeta. Os dois não só ficarão juntos, como vão adotar uma filha. Eles aparecerão ao lado de Heloísa (Paloma Duarte) e Leônidas (Eriberto Leão), que também estarão com o filho, que já terá idade aproximada de 5 anos.

No penúltimo capítulo, o público verá a criança ser devolvida pelo próprio Joaquim (Danilo Mesquita) após sua mãe Úrsula (Bárbara Paz) sequestrá-lo.

Redenção de Joaquim

A redenção de Joaquim começa ainda no capítulo desta quinta-feira. Além de devolver o bebê de Heloísa, ele confessará para Eugênio, seu padrasto, as maldades que cometeu ao longo da trama. “Hoje sou isso que está vendo: um bosta”, dirá o almofadinha. Ele também salvará a vida de Davi, que terá um show de mágico sabotado por Úrsula, conforme adiantado de Notícias da TV.

Ele ainda irá até a polícia se entregará como parte do assassinato de Abel. “Tenho uma confissão a fazer, delegado. Foi a Úrsula que matou o Abel. E eu a ajudei a se livrar do corpo”, dirá. Joaquim cumprirá quatro anos de pena pelo crime.

No último capítulo de Além da Ilusão, o personagem será solto após cumprir a sentença. Arrependido de suas vilanias, ele, Isadora e Davi vão declarar trégua.

Matias será dado como morto no último capítulo de Além da Ilusão

Depois de confessar ser o culpado pela morte de Elisa, Matias (Antônio Calloni) desaparecerá. Conforma adiantado pelo Na Telinha, o vilão ouvirá uma conversa entre Heloísa e Leônidas, em que a cunhada falará que o pai de Isadora é um estorvo na vida da família.

Matias então decide pegar um barco e desaparecer no lago. Tempos depois, apenas a embarcação será encontrada pela polícia, sem sinal do ex-juiz, que será dado como morto, apesar do seu corpo não ter sido encontrado.

Mais crianças!

É claro que o último capítulo de uma novela será recheado de nascimentos. Além do bebê ‘Doravi’, Arminda (Caroline Dallarosa) ficará grávida de Inácio (Ricky Tavares) e aparecerá com uma barriguinha de grávida ao lado de Isadora.

Já Olívia (Débora Ozório) e Tenório (Jayme Matarazzo) se tornarão pais de duas crianças que serão adotadas por eles no final da novela.

Que horas começa o último capítulo de Além da Ilusão?

O último capítulo de Além da Ilusão vai ao ar na sexta-feira, 19 de agosto, às 18h15, horário de Brasília, com reapresentação no sábado, 20. O episódio terá 55 minutos de duração e fica no ar até às 19h10, seguido do Praça TV.

Quem perder o episódio final pode assistir o desfecho da história de Davi e Isadora no Globoplay. A novela é atualmente o segundo título mais consumido da plataforma, atrás apenas de Pantanal.

A partir de segunda-feira, Mar do Sertão ocupa a faixa de horário. Isadora Cruz, Renato Góes e Sérgio Guizé são os destaques do elenco, que também conta com José de Abreu, Débora Bloch, Enrique Diaz, Welder Rodrigues, Cyria Coentro e mais.