Renato Góes abandona peão para viver Tertulinho de Mar do Sertão

Renato Góes brilhou como Zé Leôncio da primeira fase de Pantanal e agora volta a telinha da Globo, na faixa das 18h, para viver um playboy. Na pele de Tertulinho de Mar do Sertão, o ator vai interpretar filho do temido coronel Tertúlio (José de Abreu), e Teodora (Débora Bloch), que é permissiva com tudo o que o filho faz.

Em coletiva de imprensa, na quinta, 11, o artista deu detalhes de como deixou para trás as cenas de peão de Pantanal para viver um personagem que usa camiseta polo.

Quem é Tertulinho de Mar do Sertão?

Tertulinho de Mar do Sertão é um mulherengo que só quer saber da vida boa. Seu pai, o coronel Tertúlio, deseja que o rapaz seja um “machão” a altura de herdar os seus negócios, mas acha que o jovem foi estragado pela mãe. A família é a coisa mais importante do mundo para Teodora, principalmente o filho, por isso, ela faz de tudo pelo herdeiro.

Logo no começo da trama, Tertulinho retorna para a cidade de Canta Pedra depois de passar um tempo fora – ele deveria estar estudando na cidade grande, mas na verdade estava festejando. Assim que pisa no lugar, ele avista a bela Candoca (Isadora Cruz) e decide que precisa ter a jovem para si. O problema, é que ela é comprometida com o valente Zé Paulino (Sérgio Guizé), um dos funcionários de seu pai.

A relação entre Tertulinho e Zé Paulino não é nada amigável, já que o personagem de Guizé fica com ciúmes por conta das atitudes do filho do patrão. Porém, antes do casamento de Zé Paulino e Candoca, ele recebe uma missão fora da cidade e acaba se acidentando, o que o tira do caminho de Tertulinho. Zé é dado como morto e Candoca fica inconsolável, o que a faz se aproximar de Tertulinho.

O que ninguém esperava, era que 10 anos após o acidente que supostamente matou Zé Paulino, o rapaz retorna para Canta Pedra em busca de justiça, o que afetará o destino de Candoca e Tertulinho de Mar do Sertão.

Como esteve há pouco tempo nas telinhas, Renato Góes ficou com medo de trazer um personagem muito parecido que seu antecessor. Para isso, ele precisou se desprender de Zé Leôncio e começar a estudar Tertulinho no roteiro de Mário Teixeira. O ator até parou de assistir Pantanal e disse que não vê nenhum capítulo da novela há cerca de dois meses. O ator brincou que era só chamarem por Zé Leôncio, que ele respondia automaticamente.

Porém, seus medos não foram concretizados ao conferir o material do folhetim de Teixeira. Ele percebeu que Zé Leôncio e Tertulinho de Mar do Sertão são personalidades totalmente opostas. “Foi um presente personagens tão distintos em um período tão próximo. Era tudo o que eu precisava, porque foi uma ida rápida de um personagem para o outro”, comentou. O pernambucano confessou que espera que o público também ache os personagens diferentes e não veja semelhanças entre seu trabalho atual e o anterior.

O ator também elogiou a convivência com Sérgio Guizé, que tem uma relação de antagonismo com seu personagem no folhetim, e brincou: “Estou apaixonado por esse cara, ele é demais. Se a Candoca vacilar….”, disse.

Dobradinha de Pantanal

Além de Renato Góes, a atriz Giovanna Cordeiro também esteve em Pantanal. A famosa interpretou a prostituta Generosa no começo da trama, mulher que se deita com Zé Leôncio quando o peão ainda era muito jovem, e acaba dando a luz a Zé Lucas.

Na novela das 18h, Giovanna será Xaviera e fará parte do núcleo de Tertulinho de Mar do Sertão. A mulher começará a trama como amante do filho do coronel Tertúlio e depois terá uma mudança de vida na segunda fase do folhetim.

Apesar de Giovanna ter sido Generosa e Góes Zé Leôncio em Pantanal, os dois nunca contracenaram, pois a prostituta foi para a cama com o personagem quando ele ainda era um menino, interpretado por Drico Alves. Góes só entrou na trama depois, quando o personagem chegou na fase adulta. Já na segunda etapa do folhetim, quando Zé Leôncio é mais velho, o papel passou para Marcos Palmeira.

Candoca ficará dividida entre Tertulinho e Zé Paulino

A atriz Isadora Cruz comentou que sua personagem terá que lidar com uma grande decisão na novela: ficar com Zé Paulino, que irá retornar para Canta Pedra após 10 anos, ou continuar com Tertulinho de Mar do Sertão, com quem ficou após perder o namorado. A jovem terá amado muito Zé Paulino, mas depois da suposta morte do personagem, se aproximará de Tertulinho, com quem acabará casando.

Apesar de ser um personagem mau-caráter de início, Tertulinho servirá de apoio para Candoca depois que a moça perder o noivo, a mãe e ainda descobrir uma gravidez. Por isso, a personagem se afeiçoará a ele. “O Tertulinho foi mostrando amor para a Candoca quando ela mais precisou. Ele apaziguou o sofrimento dela. Ela é grata por esse amor. Então vai ser difícil a escolha da Candoca, pois os dois são especiais e importantes na vida dela”, explicou a paraibana.

Leia também

Atores da nova novela das 6: quem é quem em Mar do Sertão

Esposa de Sergio Guizé na vida real: ator é casado com Bianca Bin