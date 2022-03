Último capítulo: que horas começa Um Lugar ao Sol hoje (25/03)

O último capítulo da novela de Lícia Manzo vai ao ar hoje, sexta-feira, dia 25 de março. Ontem (24), o público do folhetim sofreu com a alteração na programação da Globo por conta da partida no Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo e precisou acompanhar o capítulo bem tarde. E agora, que horas começa Um Lugar ao Sol hoje? Nesta sexta-feira a novela vai ao ar em seu horário normal.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

O último capítulo da novela Um Lugar ao Sol vai começar às 21h30 de hoje, 25 de março, de acordo com a programação oficial da Rede Globo. O folhetim começa depois do Jornal Nacional e ficará até às 22h55 no ar, assim o último capítulo da novela tem previsão de 1 hora e 25 minutos de exibição – Esse tempo já soma os intervalos comerciais, a duração do capítulo é um pouco menor no catálogo da Globoplay, já que é adicionado na íntegra e não conta com comerciais.

Este último capítulo da novela Um Lugar ao Sol, que começa hoje às 21 horas e 30 minutos, será o de número 119. O folhetim era previsto para ter 107 no total, no entanto, precisou ser esticado na faixa de horário por atrasos na produção que vai substituir a novela no horário nobre da Globo.

Mesmo com 12 capítulos a mais que o previsto, Um Lugar ao Sol foi pequena para os padrões de uma novela da emissora, principalmente da faixa das 21h, que pode chegar até os 200 capítulos. O folhetim da autora Lícia Manzo estreou no dia 8 de novembro de 2021 e somou pouco mais de 4 meses no ar.

Reprise do último capítulo

Para quem perder a novela Um Lugar ao Sol hoje na hora que começa, ainda será possível acompanhar o desfecho da história. O último capítulo será reprisado amanhã, sábado (26), a partir das 21h25, depois do Jornal Nacional. Para assistir gratuitamente é simples, sintonize sua televisão na Globo ou acesse a Globoplay e use a aba “agora na TV”, que permite que usuários assistam a programação em tempo real do canal sem pagar nada por isso.

Para quem perder o último capítulo de Um Lugar ao Sol hoje e a reprise de amanhã, será necessário ser assinante da Globoplay para ver o capítulo na íntegra na plataforma streaming.

Último capítulo terá salto no tempo

Christian será preso no capítulo de hoje de Um Lugar ao Sol, que começa depois do Jornal Nacional, o público verá o julgamento do personagem e também um pouco de seu tempo na prisão. Segundo o Notícias da TV, o rapaz será condenado a oito anos e três meses de prisão, mas ficará menos tempo na cadeia pois conseguirá uma redução de pena.

Após a prisão de Christian, a novela terá um salto no tempo de alguns anos e será mostrado a saída dele da cadeia. O gêmeo vai tentar retomar sua vida e irá até o abrigo em que vive Ludmilla, criança adotada por ele e Bárbara (Alinne Moraes) que foi devolvida pela megera. Christian entrará com um processo na justiça para conquistar a guarda da menina.

Sobre o final amoroso de Christian ainda não se sabe o desfecho, foram gravados alguns finais para o folhetim, em um deles Christian termina ao lado de Lara (Andreia Horta), que o perdoa. No outro, o rapaz é perdoado pela chefe de cozinha, mas não a ganha de volta.

Qual a próxima novela das 21h?

A próxima novela da faixa das 21h será a aguardada Pantanal, o folhetim é uma nova versão da obra de Benedito Ruy Barbosa, que foi sucesso nos anos 1990 na TV Manchete. A novela será dividida em duas fases, separadas por cerca de 30 anos, e terá como protagonismo as histórias das famílias Leôncio e Marruá. A produção ainda está em processo de gravação e não foi divulgado oficialmente o número total de capítulos até o momento.

