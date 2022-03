Novela Pantanal 2022 na Globo: 7 mudanças do remake

Folhetim vai estrear no dia 28 de março e tem texto adaptado por neto do autor Benedito Ruy Barbosa.

O remake da novela Pantanal 2022 na TV Globo está chegando e a ansiedade já bate na porta de quem acompanhou a versão de 1990. Com adaptação de Bruno Luperi, neto do autor da história original, se engana quem pensa que o remake seguirá passo a passo o que foi exibido pela TV Manchete 30 anos atrás. O folhetim pode surpreender pois ganhará uma nova roupagem, tramas foram atualizadas para os dias de hoje e alguns personagens serão abordados de forma diferente.

Madeleine será diferente na novela Pantanal 2022 na Globo

Conhecida por ser uma patricinha fútil na versão de 1990, Madeleine terá algumas características diferentes no remake, ela trabalhará com a internet e terá mais camadas de sua personalidade abordadas.

Karine Teles, que interpreta a personagem na segunda fase do folhetim, contou que não pôde se espelhar na interpretação de Ítala Nandi, que viveu Madeleine mais velha na novela Pantanal de 1990, pois sua personagem pouco se parece com a versão original. Para compor a personagem, Karine se baseou quase inteiramente no que Bruna Linzmeyer entregava durante as cenas da primeira fase – Enquanto Karine ainda era selecionada para o papel de Madeleine mais velha, Bruna já gravava cenas da novela Pantanal 2022 na Globo.

Além de assistir ao trabalho de Bruna, Karine explicou que a caracterização foi muito importante para que conseguisse entrar de cabeça no papel. A atriz mudou a cor do cabelo e também precisou passar por bronzeamento artificial, para que seu tom de pele ficasse mais parecido com o de Linzmeyer. “Foi muito importante, porque a Madeleine é muito diferente de mim. Então mexer no cabelo, estilo, postura… como atriz, essas coisas tem peso na hora de construir um personagem”, contou.

Rivalidade entre irmãs

Outra mudança na novela Pantanal 2022 na Globo é a relação entre as irmãs Madeleine e Irma, papel de Malu Rodrigues na primeira fase e Camila Morgado na segunda. Apesar de a rivalidade entre a dupla ainda existir, Karine disse que ela e Morgado optaram por trazer pontos novos para a trama, já que a atriz considera “rivalidade feminina” e “rivalidade entre irmãs” um artifício comum na teledramaturgia.

Camila Morgado revelou que durante os ensaios com Karine Telles a dupla encontrou um tom de humor que vai ser abordado na novela. “Alguns temas são muito difíceis de lidar. Então por que essas irmãs que estão se criticando e também amam o mesmo homem não podem ter esse tom?”, comentou. A atriz disse que serão mostradas várias etapas da convivência da dupla, que nutre uma relação de amor e ódio no folhetim.

Personagem LGBTQIA+ ganhará novo tom

Silvero Pereira vai interpretar Zaqueu, personagem que foi de João Alberto Carvalho Pinheiro na versão original. O ator contou que a abordagem do peão gay será diferente, pois em 1990, os trejeitos de Zaqueu e a paixão não correspondida do rapaz por Alcides eram encarados apenas como alívio cômico. Silvero avaliou que a novela Pantanal de 2022 na Globo vai trazer importantes discussões e que a história de Zaqueu não será “chacota”.

“O bacana nessa nova versão é a atualização na trama, o maior desafio é como trazer esse personagem 30 anos depois. Para mim é importante enquanto artista quando a gente consegue entreter, mas também educar, virar assunto do cotidiano”, comentou.

“Não dá para tratar como alívio cômico, seria um desserviço para a sociedade. O Zaqueu da primeira versão fez muito sucesso por causa do lado engraçado, a gente não vai perder isso, mas o novo tom vai fazer com que o personagem fique mais carinhoso e afetivo”, também frisou o ator.

Segunda família de Tenório terá mudanças e pautas sociais

O vilão Tenório tem uma segunda família na trama e sua esposa Maria Bruaca não sabe desse segredo durante muitos anos na novela: esta família é composta por Zuleika e três filhos, Marcelo, Roberto e Renato. Entre as principais mudanças na história da novela Pantanal 2022 da Globo, a atriz Aline Borges (Zuleika) citou que sua personagem tem atitudes diferentes da interpretada por Rosamaria Murtinho em 1990. Além disso, nesta versão Zuleika sabe que Tenório é casado com outra mulher.

“A Zuleika agora é uma mulher para frente, independente, ela não precisa desse homem. Ela fica com ele porque tem uma dívida emocional, pois ele esteve ao lado dela no momento mais difícil de sua vida, mas também porque tem um amor verdadeiro por ele, uma sintonia”, explicou a atriz, que completou: “ela não tem problema em ser a segunda esposa, é muito bem resolvida”.

O núcleo da segunda família de Tenório também trará novas discussões e terá uma abordagem diferente, já que mãe e filhos serão negros. O ator Lucas Leto, que vive Marcelo, contou que não se inspirou no trabalho que Tarcísio Filho fez em 1990 como um dos filhos de Zuleika, pois seu personagem ganhou novos ares na novela de 2022 da Globo: “ainda é uma família de classe média, mas é uma família preta, o que muda tudo”.

Cauê Campos, que vive Roberto, também comentou sobre como as causas sociais surgirão na trama da família do vilão vivido por Murilo Benício na novela Pantanal 2022 da Globo. “É uma diferença brutal, tentamos criar algo novo”, disse.

Guta não será a mesma na novela Pantanal 2022 da Globo

Guta foi uma personagem marcante do folhetim, a jovem quebrava paradigmas, era livre, independente, não tinha problemas em mostrar o corpo ou agir da forma que bem entendesse. A atriz Julia Dalavia viverá a personagem em 2022 e contou que Guta era mais “chocante” para o público na versão original, pois hoje suas ações são mais normalizadas.

“Naquela época ter aquela liberdade da Guta era mais transgressor, hoje podia ser uma amiga minha, minha tia, a gente. A Guta de hoje é uma garota que luta pelo direito de colocar no mundo. Me vejo em muitas coisas que ela fala, acho importante as pautas que ela vai trazer”, explicou a atriz.

A personagem viverá um triângulo amoroso na trama:

Luciene Adami: por onde anda hoje a Guta da novela Pantanal

Namorada de Jove ganhou novo nome e trama

A namorada de Jove na versão original foi vivida por Flávia Monteiro e se chamava Nalvinha. Na novela Pantanal 2022 da Globo, a personagem passará por duas mudanças: ganhará um novo nome e também será integrada ao mundo das mídias sociais, algo que não existia na trama original.

A personagem de Victoria Rossetti vai se chamar Nayara e terá o sonho de se tornar famosa nas redes. Por isso, a garota ficará encantada com a carreira da sogra, Madeleine, e vai se inspirar na mãe de Jove para conseguir sucesso.

Vilania de Tenório continua na novela Pantanal 2022 na Globo

Murilo Benício vai viver Tenório na novela Pantanal de 2022 da Globo e revelou que o personagem continua tão mal quanto o da versão de 1990. O ator contou que em conversas com Bruno Luperi, pediu que o autor não amenizasse suas más ações nas cenas da novela, pois acredita que o assunto traz um debate importante para a sociedade.

“Acho bom fazer [o vilão], porque existe esse tipo de gente por aí, aos montes. É uma parcela da sociedade que não conseguiu evoluir”, comentou Benício. O ator também disse que é bom que a audiência consiga identificar em Tenório pessoas de sua própria convivência que agem de maneira errada como o personagem.

Apesar de a vilania de Tenório continuar na novela Pantanal 2022 da Globo, o personagem não ganhou os mesmos moldes que o interpretado por Antonio Petrin em 1990. Benício preferiu não assistir a novela original, para poder criar o vilão em uma página em branco, sem as referências da interpretação de Petrin na cabeça.

