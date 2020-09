Últimos capítulos de Fina Estampa; veja o desfecho da novela de 14 a 18/9

Confira o que vai rolar na última semana da edição especial da novela das 9, escrita por Aguinaldo Silva e com direção de Wolf Maya. Griselda e Teresa Cristina vão fazer as pazes?

Leia agora o resumo da novela Fina Estampa, novela das 9 da Globo, substituta temporária de Amor de Mãe, e fique por dentro dos principais acontecimentos da semana. Escrita por Aguinaldo Silva, a trama é protagonizada por Lília Cabral e antagonizada por Christiane Torloni. Então veja o que acontece nos últimos capítulos de Fina Estampa de 14 a 18/9, de acordo com resumo divulgado pela emissora.

A partir do dia 21 de setembro, a novela “A Força do Querer” volta a ser exibida no horário nobre. Relembre a trama.

Últimos capítulos de Fina Estampa – Segunda, 14/9

Tereza Cristina paga Íris para manter seu segredo guardado e ataca Álvaro. Crô implora a Celeste que deixe Baltazar voltar para casa. Marilda grava a ameaça de Tereza Cristina. Griselda e Gigante insistem que Quinzé procure Teodora. Patrícia conta a Antenor que está grávida. Começa o desfile para o concurso Sereia do Pedaço. Tereza Cristina combina sua fuga no barco de Pereirinha. Celeste tem uma conversa definitiva com Baltazar. Celina tenta manipular Beatriz a não aceitar nenhum acordo com Danielle. Quinzé vai atrás de Teodora no aeroporto. Álvaro anuncia quem é a nova Sereia do Pedaço. Juan Guilherme convida os alunos de Letícia para o casamento. Patrícia conta para Tereza Cristina que está grávida.

Resumo da novela Fina Estampa – Terça, 15/9

Tereza Cristina pensa em empurrar Patrícia da escada. Ferdinand fala com Tereza Cristina, observado pelo delegado Paredes. Clint alerta Wallace sobre os treinos. Enzo desiste de aplicar golpes com Pereirinha. Henrique avisa a Celina que continuará apoiando Beatriz. Esther e Paulo se reconciliam. Tereza Cristina exige que Ferdinand sequestre Griselda. O delegado Paredes avisa a Joana que prenderá Ferdinand. Marilda se recusa a ficar sozinha na mansão com Tereza Cristina. Crô implica com Baltazar na volta para casa. Ferdinand foge da polícia. O avião de Teodora volta para o aeroporto, e Quinzé consegue falar com ela. Resumo da novela Fina Estampa – Quarta, 16/9 Quinzé pede para reatar com Teodora. Ferdinand consegue escapar dos policiais. O delegado Paredes vai até a mansão de Tereza Cristina. Baltazar chega em casa e vê sua cama arrumada. Renê pensa em comprar uma casa no Marapendi Dreams e pede a opinião de Griselda. Íris e Alice partem de caminhão pela estrada. Celina se enfurece por Beatriz ter aceitado fazer um acordo com Danielle. Wallace avisa que se aposentará depois que vencer sua luta. Tereza Cristina conta para Ferdinand seu plano para sequestrar Griselda e depois matá-la queimada na sua frente.