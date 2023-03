Vai na Fé conquista o público e bate recorde de audiência

Vai na Fé parece estar agradando o público noveleiro no horário das 19h. A trama de Rosane Svartman bateu recorde de audiência na última segunda-feira, 27, além de ter uma boa repercussão na redes sociais e entregar números de ibope dentro do esperado desde a sua estreia em janeiro.

Como está a audiência da novela Vai na Fé?

A audiência de Vai na Fé vem crescendo nas últimas semanas. A trama protagonizada por Sheron Menezzes marcou 25 pontos de média na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país, nesta segunda, sendo este o recorde de ibope da novela até agora. Os dados são da Kantar Ibope Media.

Para efeito de comparação, a marca é a mesma que Travessia, novela das nove e principal produto da emissora, suou para conquistar. Enquanto a trama de Glória Perez só superou os 25 pontos três meses após a estreia, a de Svartman alcançou o número em um pouco mais de um mês desde a exibição do primeiro capítulo.

A novela já chegou no horário aumentando os índices. Em 16 de janeiro, data em que a trama começou a ser exibida, Vai na Fé marcou 22 pontos - a média aumentou um ponto em relação as quatro semanas anteriores com os capítulos finais de Cara e Coragem (2022). No entanto, ficou abaixo da estreia de sua antecessora.

Entre 13 e 18 de fevereiro, ainda segundo o Kantar, Vai na Fé marcou 22,2 pontos de média na Grande São Paulo - na primeira semana, o folhetim fechou com 20,7 pontos.

Além da boa audiência, a trama está se saindo bem no Globoplay. Em 28 de fevereiro, a trama aparecia em 6º lugar do 'Top 10 - Em alta' da plataforma de streaming - nenhum outro folhetim em exibição na Globo está no ranking atualmente.

Já na lista dos conteúdos mais consumidos, Vai na Fé está em quarto lugar - Travessia atualmente ocupa a 2ª posição.

Onde assistir a novela Vai na Fé?

Vai na Fé vai ao ar de segunda a sábado em dois horários na Globo. Os capítulos são exibidos às 19h40, horário de Brasília, logo após o Praça TV. A trama também é reprisada na madrugada depois do Jornal da Globo, por volta das 00h55.

Outro jeito de assistir a novela Vai na Fé é pelo Globoplay. O sinal é disponibilizado gratuitamente para não assinantes logados - basta ter uma conta Globo.com para ter acesso a transmissão ao vivo da emissora. No entanto, só é possível assistir a novela na hora que ela está em exibição na TV. Os episódios só ficam salvos para serem assistidos posteriormente para quem tem um dos planos pagos.

O que vai acontecer na novela das 7?

Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Sol (Sheron Menezzes) vai se juntar a Lumiar (Carolina Dieckmann), seu desafeto da juventude, para tentar impedir que Jenifer (Bella Campos) e Ben (Samuel de Assis) se aproximem - isso porque o advogado pode ser o pai biológico da estudante de Direito. No entanto, os dois vão ficar cada vez mais entrosados.

Quem voltará a infernizar a vida de Sol será Theo (Emílio Dantas), o vilão da história. Obcecado pela protagonista desde a juventude, o pilantra irá descobrir que a vendedora de quentinhas ficou viúva e irá até seu local de trabalho depois de anos sem ver a mãe de Jenifer. A mocinha ficará extremamente tensa com a situação.

Theo também vai se aproximar de Kate (Clara Moneke) por achá-la parecida com Sol na juventude. A garota até será demitida do trabalho e o ricaço vai se oferecer para pagar uma mesada a ela. Aos poucos, os dois vão envolver e o vilão começará a ser infiel com a esposa.

