Quem é o pai da Jenifer na novela Vai na Fé?

Após Jenifer (Bella Campos) descobrir não ser filha de Carlão (Che Morais), a jovem decide investigar o passado de Sol (Sheron Menezzes), sua mãe, para tentar saber quem é seu pai. A vendedora de quentinhas por enquanto tentará manter a primogênita longe da verdade, mas a estudante de Direito pedirá ajuda para Lumiar (Carolina Dieckmann).

Jenifer é filha de quem em Vai na Fé?

Jenifer segue tentando descobrir quem é seu verdadeiro pai biológico. Após ser enganada por Bruna (Carla Cristina Cardoso) e Vitinho (Luis Lobianco), que afirmaram que Michael é o genitor da garota, ela pressiona Sol mais uma vez para saber a verdade.

Sem conseguir arrancar da mãe a informação que quer, a estudante de Direito parte para outros métodos. Ela descobre que Sol fez uma tatuagem igual à do namorado que tinha na época e pede a ajuda de Lumiar (Carolina Dieckmann) para que ela lhe ajude a encontrar seu pai.

“Eu descobri que o Carlão não era meu pai. Minha mãe não quer contar quem é, disse que nem sabe quem foi... Acho que a senhora pode me ajudar a descobrir quem é”, diz a menina. “Essa conversa está ultrapassando os limites da relação professora aluna", dirá a professora.

No entanto, Jenifer insiste e contra para Lumiar sobre a tal tatuagem. É quando a advogada fica assustada com a possibilidade de seu marido Ben (Samuel de Assis) ser o pai da estudante, já que ele e Sol namoraram há muitos anos.

Ao longo dos próximos capítulos, Jenifer conseguirá mais pistas ao encontrar o DJ do baile funk que sua mãe frequentava na adolescência e começa a suspeitar de que Ben, Theo (Emílio Dantas) ou Simas (Marcos Veras) possam ser seu pai.

No entanto, mais adiante na novela, o público descobrirá o verdadeiro motivo para que Sol esconda a verdade de Jenifer. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a vendedora de quentinhas não sabe quem é o pai de sua filha.

Na juventude, ela foi estuprada por Theo enquanto mantinha um relacionamento amoroso com Ben. Ela fará a revelação para Marlene (Elisa Lucinda), que ajudará a neta a descobrir a verdade. "Pode ser ele, mas pode não ser também. A verdade é que eu não sei" confessará a protagonista. "Também dói em mim dizer isso. Prefiro não falar nesse assunto".

Sol tenta manter Jenifer longe de Ben

Sol, ao saber que Jenifer e ela se relacionaram na juventude, tentará manter a filha longe do advogado. Ela evitará falar sobre o ex-namorado para a filha, mas a estudante continuará com a investigação.

Ela perguntará para Lumiar frequentava bailes funks na adolescência, mas a professora mente e diz que o marido não ia aos eventos. A professora e Sol também vão se unir para manter Ben e Jenifer afastados.

No entanto, em cenas que vão ao ar a partir da próxima semana, a estudante e o advogado vão ficar cada vez mais entrosados, causando preocupação em Sol e Lumiar.

Que horas começa Vai na Fé?

Vai na Fé é exibida de segunda a sábado, às 19h40, horário de Brasília, logo após o Praça TV. Os capítulos também ficam disponíveis no Globoplay logo após a exibição na TV.

Para assistir os episódios na plataforma, é necessário ter um dos planos pagos - os preços dos pacotes mensais começam em R$ 24,90 e podem ser pagos com cartões de crédito ou carteiras digitais. Depois, basta ir na aba "novelas" ou procurar pelo título no campo de busca.

