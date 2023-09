Vai ter a segunda temporada de One Piece na Netflix?

Após o sucesso da nova série da Netflix, o público já está ávido para saber se vai ter a segunda temporada de "One Piece". Os ganchos deixados pelo live-action aumentaram a expectativa dos fãs, que esperam uma continuação para a história do jovem pirata Luffy (Iñaki Godoy).

Quando sai a segunda temporada de One Piece?

A segunda temporada do live-action ainda não foi confirmada oficialmente pela Netflix, mas os fãs estão com a expectativa que a plataforma produza novos episódios já que a história deixou alguns mistérios no ar. Se for confirmada, é possível que demore cerca de dois anos ou mais para ser lançada, como costuma acontecer com as demais produções da plataforma de streaming.

One Pice é a versão live-action do mangá criado por Eiichiro Oda, um dos mais populares do mundo. Já são 105 volumes publicados desde 1997.

A primeira temporada de One Pice, estrelada pelos atores Iñaki Godoy, Emily Rudd e Mackenyu, tem oito episódios com cerca de 40 minutos cada. Os espectadores acompanham a aventura protagonizada por Luffy, um jovem de corpo elástico, que sai em uma jornada como pirata atrás de um tesouro mítico que leva o nome da série.

Precisando de ajuda na missão, o rapaz convoca o espadachim Roronoa Zoro, o aspirante a inventor Usop e o cozinheiro Sanji para essa aventura. O seriado mistura elementos de ação e fantasia ao longo da jornada de Luffy, que enfrenta dezenas de perigos e inimigos, mas também momentos de união ao lado dos aliados.

One Piece está sendo bastante aclamada pelos fãs de mangás e pela crítica especializada. O live action conquistou 83% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, site de maior prestígio de resenhas sobre projetos audiovisuais, e 96% do público que utiliza a plataforma. Já no IMDB, o seriado está com 88% de aprovação entre os reviews publicados.

Assista ao trailer oficial da Netflix:

+ Quando estreia a terceira temporada de Euphoria?