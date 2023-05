Estreias da Netflix de junho 2023: filmes e séries que entram no catálogo

As estreias da Netflix de junho 2023 trazem novos episódios do seriado “Eu Nunca” e a aguardada sexta temporada de “Black Mirror”. Entre os lançamentos para quem gosta de filmes, os destaques ficam com “Resgate 2” e “Ricos de Amor 2”. Confira a lista completa.

Lançamentos de filmes na Netflix em junho de 2023

São oito filmes que entram para o catálogo da Netflix a partir de junho. O primeiro lançamento acontece no dia 2 de junho, com “Ricos de Amor 2” (2023). Na sequência da comédia romântica, o riquíssimo Teto (Danilo Mesquita) e a humilde Paula (Giovanna Lancellotti) encaram novos desafios agora no Norte do país. A jovem lida com seu trabalho como médica, enquanto ele segue sendo um menino mimado que precisa enfrentar um poderoso fazendeiro.

Outra sequência que está entre as estreias da Netflix de junho é “Resgate 2 (2023)”. Na novo longa-metragem Tyler Rake (Chris Hemsworth) se infiltra em uma prisão para resgatar a esposa e o filho de um gângster.

O catálogo também inclui mais um longa nacional, “Casa da Mãe Joana” (2008), protagonizado por José Wilker, Paulo Betti, Montanha, Pedro Cardoso, Cláudio Marzo e Malu Mader.

Ricos de Amor 2 – 2 de junho

Casa da Mãe Joana – 10 de junho

Irmãos por Escolha – 11 de junho

Através da Minha Janela: Além-mar – 16 de junho

A Descoberta Perfeita – 23 de junho

Blumhouse’s Fantasy Island – 30 de junho

Nimona – 30 de junho

Séries em junho 2023

Já para os apaixonados por série, a Netflix traz vinte novos títulos em junho de 2023. Começando pelos realities shows, a terceira temporada de “Casamento às Cegas: Brasil” entra no catálogo no próximo dia 7.

O seriado teen “Eu Nunca” ganha novos episódios a partir de 8 de junho. Outras séries que terão novas temporadas a partir das próximas semanas são “Valéria”, “Recursos Humanos”, “The Witcher”, “Titãs” e a aclamada “Black Mirror”, que ainda não tem data certa para divulgar os novos capítulos.

A Netflix também lança um novo seriado chamado “Barracuda Queens” em 5 de junho, que contará a história de cinco jovens, moradoras de um bairro rico de Estocolmo, que passam a roubar as casas vizinhas após se afundarem em dívidas.

Três Dias que Mudaram Tudo – 1 de junho

The Price of Glory – 1 de junho

Valéria: Temporada 3 – 2 de junho

Barracuda Queens – 5 de junho

Casamento às Cegas Brasil: Temporada 3 – 7 de junho

Eu Nunca…: Temporada 4 – 8 de junho

Este Mundo Não Vai me Derrubar – 9 de junho

Recursos Humanos: Temporada 2 – 9 de junho

Cães de Caça – 9 de junho

Mãe Substituta – 14 de junho

Transformers: A Centelha da Terra – 15 de junho

Glamorous – 22 de junho

Queremos o Divórcio! – 22 de junho

A Ilha da Caveira – 22 de junho

Devil’s Advocate – 22 de junho

Titãs: Temporada 4 – 25 de junho

The Witcher: Temporada 3 Volume 1 – 29 de junho

Black Mirror: Temporada 6 – Em breve

Celebrity – Em breve

Documentários da Netflix em junho de 2023

Entre os documentários que entram para o catálogo, o destaque é de “Arnold” (2023), que estreia em 7 de junho. A série documental retrata a vida e a carreira do astro de Hollywood Arnold Schwarzenegger.

“Tour de France – No Coração do Pelotão” (2023), marcado para o dia 8, acompanha diversas equipes na competição de ciclismo mais desafiadora do mundo na temporada do ano passado.

Arnold – 7 de junho

Tour de France: No Coração do Pelotão – 8 de junho

Nosso Planeta 2 – 14 de junho

Na Cola dos Assassinos: Temporada 3 – 23 de junho

Filmes e séries infantis

Os lançamentos da Netflix incluem novos títulos para as crianças e toda a família. O destaque fica com a primeira e segunda temporada de “Alvinnn!!! E os Esquilos”. Outras novidades são “Ninjago Ascensão dos Dragões” e o capítulo 4 de “My Little Pony – Deixe Sua Marca”.

Neste mês, apenas um anime entra para o catálogo. Em 16 de junho, o público pode conferir “Black Clover – A Espada do Rei Mago”.