Quando estreia a terceira temporada de Euphoria?

Veja qual a previsão de estreia da terceira temporada de Euphoria. Na imagem, as atrizes Hunter Schaffer e Zendaya, que interpretam Jules e Rue na série - Foto: Reprodução/Divulgação/HBO

Uma das séries mais populares do catálogo da HBO, os fãs da série Euphoria passaram por um recente choque, a morte do ator Angus Cloud, 25 anos, que interpretava o traficante Fezco, um dos personagens mais amados da produção. Com isso o público se questiona se a série irá continuar, quando estreia a terceira temporada e como vai ficar a trama a partir de agora.

Data da terceira temporada de Euphoria

Até a morte de Angus Cloud, a expectativa é que Euphoria estreasse apenas em 2025. Como o norte-americano era um dos atores centrais da série, essa data agora está em cheque e o público deve aguardar por atualizações, já que a situação é recente e ainda não ganhou novidades.

Antes do falecimento do ator, a série chegou a ser cotada para entrar na lista de produções que vão ser exibidas na HBO em 2024, mas alguns atrasos significativos empurraram a agenda da produção para 2025, segundo contou a chefe de programação dramática da HBO, Francesca Orsi, ao Deadline em maio.

Dois fatores importantes causaram atrasos em Euphoria, que ainda não está gravando seus novos episódios. De acordo com Francesca, o primeiro deles foi o trabalho de Sam Levinson, criador da série, na produção da minissérie The Idol.

A outra citada pela chefe de programação foi a greve dos roteiristas, que teve início nos primeiros dias de maio deste ano. A terceira temporada de Euphoria começou a ser escrita enquanto Sam Levinson ainda estava focado na pós-produção de The Idol, mas com as salas de roteiro paradas, o andamento dos novos episódios da série precisou ser interrompido.

Há também outro ponto que pode ser citado que com certeza afetará a produção de Euphoria e que garantirá a demora na gravação dos novos episódios e não foi comentado por Francesca: a greve do sindicado dos atores. Na época da entrevista da chefe de programação, apenas os roteiristas estavam em greve, mas poucos meses depois, a partir de julho, os atores também aderiram ao movimento. Assim, ninguém pode gravar nada, nem realizar ações de marketing que envolva divulgação de filmes ou séries em Hollywood.

A greve dos atores e roteiristas afeta toda a indústria norte-americana e não tem data para acabar. Os artistas reivindicam melhores condições de trabalho, salários maiores e também o pagamento de residuais de produções que vão parar em plataformas streaming.

Como vai ser a 3ª temporada de Euphoria?

Os desafios que os personagens de Euphoria vão enfrentar na terceira temporada ainda não foram revelados, mas um pequeno spoiler do que o público irá conferir na trama foi revelado por Heidi Bivens, figurinista da série, em entrevista para a Vogue em abril.

De acordo com o artista, é discutido nos bastidores da produção que a nova temporada passará por um salto de cinco anos na história. Assim, o público não verá mais Rue, Jules, Nate, Lexi e os demais no ensino médio, mas já assumindo uma vida de adulto e batalhando na faculdade.

Além disso, é claro que mudanças ocorrerão na trama por causa da falta de Angus Cloud, que era um dos focos da história. Amigo próximo de Rue e ex-traficante da garota, Fezco se envolveu com Lexi (Maude Apatow) na última temporada, teve um grande atrito com Nate (Jacob Elordi) e perdeu seu grande amigo Ashtray (Javon 'Wanna' Walton) em um confronto com a polícia.

Para os que não recordam como os últimos episódios lançados da série terminaram. O final da segunda temporada mostrou que com seus esforços para ficar limpa, Rue conseguiu se manter longe das drogas durante o resto do ano letivo.

Enquanto Euphoria não estreia, o público poderá matar a saudade de Zendaya em duas produções da atriz que estrearão nos próximos meses. A famosa vai estrear o filme Rivais ao lado de Josh O'Connor, de The Crown, e Mike Faist, de Amor Sublime Amor, sobre uma treinadora de tênis de sucesso que transforma seu marido em um campeão mundial. A previsão de estreia era para agosto deste ano, mas com a greve dos atores, que não poderão promover a estreia, o estúdio resolveu adiar a atração para abril de 2024.

A atriz também vai aparecer no segundo filme de Duna, ao lado do ator Timothée Chalamet. Por enquanto, o longa-metragem dirigido por Denis Villeneuve está confirmado para novembro de 2023, mas mudanças podem ser feitas devido a greve que paralisou o mercado norte-americano de cinema e televisão.

