Vai ter reprise de Além do Tempo neste sábado (17)? Veja onde assistir ao último capítulo
Veja a programação
Quem esperava rever o último capítulo de Além do Tempo neste sábado, 17 de outubro, precisará buscar outra alternativa. A reprise da novela terminou na sexta-feira (16), quando a Globo exibiu o desfecho da história de Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso). Neste sábado, a faixa de novelas da emissora fica com Roque Santeiro, que assume o espaço na programação.
Com isso, não haverá uma nova exibição do capítulo final de Além do Tempo na TV aberta neste sábado. Para quem perdeu o encerramento da trama ou deseja rever as cenas decisivas, a opção é procurar a novela no Globoplay, serviço de streaming da Globo, que exige assinatura paga para acesso ao conteúdo.
Onde assistir a reprise último capítulo de Além do Tempo?
O último capítulo de Além do Tempo pode ser procurado no Globoplay. O acesso depende da disponibilidade do título no catálogo e de um plano de assinatura que permita assistir à novela.
Quem já é assinante pode entrar na plataforma pelo aplicativo ou pelo navegador, fazer login e pesquisar pelo nome da produção. Para quem ainda não tem assinatura, é necessário consultar os planos disponíveis e concluir a contratação antes de acessar o conteúdo pago.
A plataforma também reúne outras produções da teledramaturgia da Globo, permitindo que o público encontre novelas antigas e programas disponíveis sob demanda.
A programação deste sábado, 17 de outubro, dá espaço a Roque Santeiro, novela que já vinha dividindo a faixa vespertina com a trama de Elizabeth Jhin. A partir da saída de Além do Tempo, o folhetim protagonizado por José Wilker, Regina Duarte e Lima Duarte passa a ocupar o espaço sem a concorrência da novela que chegou ao fim.
Ambientada na fictícia cidade de Asa Branca, Roque Santeiro combina humor, disputas políticas, interesses econômicos e conflitos entre os moradores. A história gira em torno do mito construído sobre Roque Santeiro e das figuras que se beneficiam da fama do personagem, entre elas a viúva Porcina e Sinhozinho Malta.
A reprise recupera uma das produções mais conhecidas da teledramaturgia brasileira e passa a concentrar a atenção dos espectadores que acompanham a faixa de novelas da tarde.
Como terminou Além do Tempo?
Escrita por Elizabeth Jhin, Além do Tempo foi exibida originalmente entre 2015 e 2016 e conquistou o público com uma história de amor marcada por conflitos familiares, diferenças sociais e a ideia de que os sentimentos podem atravessar gerações.
Na primeira fase, ambientada no século XIX, Lívia e Felipe se apaixonam apesar dos obstáculos que cercam suas vidas. O romance enfrenta a oposição de pessoas próximas, especialmente Melissa (Paolla Oliveira), que está comprometida com Felipe e não aceita perder o noivo.
A trama ganha novos contornos na segunda fase, quando os personagens reaparecem em outra época e precisam lidar com as consequências de suas escolhas. O reencontro dos protagonistas conduz a narrativa a questões como perdão, transformação pessoal e a possibilidade de recomeçar.
No capítulo final, a história encerra os principais conflitos e oferece a Lívia e Felipe a oportunidade de viver o amor que enfrentou tantos obstáculos. A despedida também define o destino de outros personagens, concluindo os arcos que acompanharam a novela até seus últimos momentos.
Para quem não conseguiu acompanhar o encerramento na televisão, resta consultar o catálogo do Globoplay e verificar as condições de acesso ao capítulo final.