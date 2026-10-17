Vai ter reprise de Além do Tempo neste sábado (17)? Veja onde assistir ao último capítulo

Vai ter reprise de Além do Tempo neste sábado (17)? Veja onde assistir ao último capítulo

Quem esperava rever o último capítulo de Além do Tempo neste sábado, 17 de outubro, precisará buscar outra alternativa. A reprise da novela terminou na sexta-feira (16), quando a Globo exibiu o desfecho da história de Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso). Neste sábado, a faixa de novelas da emissora fica com Roque Santeiro, que assume o espaço na programação.

Com isso, não haverá uma nova exibição do capítulo final de Além do Tempo na TV aberta neste sábado. Para quem perdeu o encerramento da trama ou deseja rever as cenas decisivas, a opção é procurar a novela no Globoplay, serviço de streaming da Globo, que exige assinatura paga para acesso ao conteúdo.

Onde assistir a reprise último capítulo de Além do Tempo?

O último capítulo de Além do Tempo pode ser procurado no Globoplay. O acesso depende da disponibilidade do título no catálogo e de um plano de assinatura que permita assistir à novela.

Quem já é assinante pode entrar na plataforma pelo aplicativo ou pelo navegador, fazer login e pesquisar pelo nome da produção. Para quem ainda não tem assinatura, é necessário consultar os planos disponíveis e concluir a contratação antes de acessar o conteúdo pago.

A plataforma também reúne outras produções da teledramaturgia da Globo, permitindo que o público encontre novelas antigas e programas disponíveis sob demanda.

A programação deste sábado, 17 de outubro, dá espaço a Roque Santeiro, novela que já vinha dividindo a faixa vespertina com a trama de Elizabeth Jhin. A partir da saída de Além do Tempo, o folhetim protagonizado por José Wilker, Regina Duarte e Lima Duarte passa a ocupar o espaço sem a concorrência da novela que chegou ao fim.

Ambientada na fictícia cidade de Asa Branca, Roque Santeiro combina humor, disputas políticas, interesses econômicos e conflitos entre os moradores. A história gira em torno do mito construído sobre Roque Santeiro e das figuras que se beneficiam da fama do personagem, entre elas a viúva Porcina e Sinhozinho Malta.

A reprise recupera uma das produções mais conhecidas da teledramaturgia brasileira e passa a concentrar a atenção dos espectadores que acompanham a faixa de novelas da tarde.

Como terminou Além do Tempo?

Escrita por Elizabeth Jhin, Além do Tempo foi exibida originalmente entre 2015 e 2016 e conquistou o público com uma história de amor marcada por conflitos familiares, diferenças sociais e a ideia de que os sentimentos podem atravessar gerações.

Na primeira fase, ambientada no século XIX, Lívia e Felipe se apaixonam apesar dos obstáculos que cercam suas vidas. O romance enfrenta a oposição de pessoas próximas, especialmente Melissa (Paolla Oliveira), que está comprometida com Felipe e não aceita perder o noivo.

A trama ganha novos contornos na segunda fase, quando os personagens reaparecem em outra época e precisam lidar com as consequências de suas escolhas. O reencontro dos protagonistas conduz a narrativa a questões como perdão, transformação pessoal e a possibilidade de recomeçar.

No capítulo final, a história encerra os principais conflitos e oferece a Lívia e Felipe a oportunidade de viver o amor que enfrentou tantos obstáculos. A despedida também define o destino de outros personagens, concluindo os arcos que acompanharam a novela até seus últimos momentos.

Para quem não conseguiu acompanhar o encerramento na televisão, resta consultar o catálogo do Globoplay e verificar as condições de acesso ao capítulo final.