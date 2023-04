Veja fotos atuais de Marcela Barrozo, a Estelinha de Chocolate com Pimenta

Veja fotos atuais de Marcela Barrozo, a Estelinha de Chocolate com Pimenta

Marcela Barrozo, 31, interpretou Estelinha de Chocolate com Pimenta em 2003, quando tinha apenas 11 anos de idade. A atriz segue carreira artística, mas também se dedica aos estudos atualmente. Ela também se casou em junho do ano passado.

Como está a Estelinha de Chocolate com Pimenta hoje?

O último trabalho da atriz na televisão foi em 2021, quando esteve na novela Gênesis, da Record. Depois do fim do projeto, a artista ficou sem papéis e começou a cursar a faculdade de Odontologia.

Depois de viver Estelinha de Chocolate com Pimenta, Marcela Barrozo participou de mais algumas novelas da emissora carioca, como Senhora do Destino (2004), Malhação (2006), Duas Caras (2007) e a minissérie JK (2006), deixando a Globo depois.

A atriz então seguiu carreira na Record, onde esteve em várias novelas bíblicas da emissora. A Estelinha de Chocolate com Pimenta pode ser assistida em Bela, a Feia (2009), Vidas em Jogo (2011), José do Egito (2013), Pecado Mortal (2013), Milagres de Jesus (2014) e Os Dez Mandamentos (2015).

Além da carreira na televisão, Barrozo fez alguns trabalhos no cinema e no teatro. Esteve na adaptação para as telonas de Os Dez Mandamentos: O Filme (2016) e outros dois títulos.

A atriz é casada desde 2022 com Luiz Pinto. Nas redes sociais, ela publica dezenas de fotos de viagens que fez nos últimos meses ao lado do marido.

Marcela Barrozo é uma das poucas atrizes do elenco que continuou atuando, assim como Kayky Brito, a Bernadete. Os demais atores que interpretaram as crianças do folhetim há tempos não aparecem na televisão e seguem outros caminhos.

O que acontece com Estelinha?

A pequena Estelinha se vê em meio às confusões do casamento dos pais ao longo de Chocolate com Pimenta. Sua mãe Bárbara descobre que Vivaldo mantém um caso com a manicure Márcia (Drica Moraes) e, desiludida, decide abandonar a família ao receber uma proposta de um artista circense.

Sem pensar duas vezes, a madame deixa a filha e o marido para trás em Ventura e sai em turnê com o circo. Até que um dia, um incêndio acomete o local e Bárbara é dada equivocadamente como morta - o corpo reconhecido não era o dela. Apesar de escapar da tragédia, a ex-esposa de Vivaldo tem os cabelos queimados e fica careca.

Bárbara retorna para Ventura no dia do casamento de Vivaldo e Jezebel (Elizabeth Savala) e impede que o prefeito se case com a golpista. Ela decide perdoar a traição e retorna para casa, voltando a cuidar de Estelinha de Chocolate com Pimenta que tanto sentiu sua falta.

Onde assistir Chocolate com Pimenta grátis?

A novela Chocolate com Pimenta está sendo reprisada atualmente na Globo de segunda a sexta, às 14h45, horário de Brasília, logo após o Jornal Hoje. A trama deve terminar entre os meses de junho e julho.

Quem estiver longe da televisão pode acompanhar a trama no Globoplay, que libera o sinal ao vivo mediante cadastro gratuito - basta criar uma conta Globo.com, ou fazer login se você já tiver um registro, e clicar em 'Agora na TV' quando a novela estiver no ar.

Mas para quem quer assistir a trama desde o início é necessário ter uma assinatura paga, que dá acesso a todos os capítulos de Chocolate com Pimenta. Por ser uma trama antiga e bastante reprisada, todos os episódios estão disponíveis na plataforma de streaming - é possível optar pela exibição original ou pela edição que está no ar.

