Como está a Mônica Carvalho, a Gigi de Chocolate com Pimenta

A atriz Mônica Carvalho, 52, retornou à televisão na reprise da novela de Walcyr Carrasco. A Gigi de Chocolate com Pimenta (2003) há tempos não aparece em uma novela da Globo, mas segue trabalhando na área artística e é bastante ativa em suas redes sociais. Hoje, ela também é roteirista.

Por onde anda a Gigi de Chocolate com Pimenta?

Intérprete de Gigi de Chocolate com Pimenta, Mônica Carvalho tem se dedicado a escrever histórias para as telonas. A atriz lança em breve o filme 'Sara, Lia e Leia', seu primeiro trabalho como roteirista, que tem como enredo a história de três amigas que viajam para o Nordeste depois de não conseguirem ficar juntas em um apartamento durante a pandemia.

A atriz começou a trabalhar na Globo na década de 90, onde esteve em alguns títulos famosos. Seu primeiro papel foi na novela História de Amor, em 1995. Seguiu na emissora e conquistou trabalhos em A Indomada (1997), Corpo Dourado (1998), Porto dos Milagres (2001) e Fina Estampa (2011).

Um de seus papéis mais lembrados é o de Gigi de Chocolate com Pimenta. A personagem é uma mulher de 29 anos, mas que tenta se passar por alguém de 18 já que quer muito encontrar um grande amor - na época que a trama se passa, mulheres solteiras com mais de 20 anos eram malvistas pela sociedade. Trabalha como garçonete no bar e restaurante do hotel e, ao longo da trama, se apaixona por Danilo (Murilo Benício).

Depois de deixar a emissora carioca, Mônica Carvalho também trabalhou em algumas novelas da Record. A atriz esteve em Cidadão Brasileiro (2006), Caminhos do Coração (2007), Jezabel (2019) e Gênesis (2021).

Além do trabalho nas telinhas, a Gigi de Chocolate com Pimenta é uma das musas do carnaval carioca e desfila pela Grande Rio há quase 30 anos. Neste ano, foi a primeira vez em três décadas que a famosa não esteve presente pois não conseguiu se dedicar a preparação para a avenida como gostaria.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, em fevereiro de 2023, ela falou sobre o processo de ser reconhecida pela nova profissão. "Não dá mais para medir o talento de ninguém pela sua beleza. É algo tão ultrapassado. Muitas vezes você manda o roteiro e a pessoa nem te conhece. Não associam o nome Mônica Carvalho com a atriz. Eu já tenho essa paixão há muito tempo, mas agora, com o lançamento do filme, é que as pessoas estão sabendo", disse.

A artista também disse que sua volta para a atuação dependeria do convite que lhe fizessem. "Eu trabalho movida a paixão. Eu vou se for bacana para mim. Porque hoje eu quero me entregar à porta que eu abri pra mim. Quero dar continuidade nela", revelou.

A Gigi de Chocolate com Pimenta é casada desde 2007 com Alaor Paris Júnior. A roteirista é mãe de Yaclara, 18, fruto de seu relacionamento com Ricardo Santos, e Valentina, 7, do atual casamento.

Quando termina Chocolate com Pimenta 2023?

Chocolate com Pimenta deve terminar em meados de junho, se a edição especial tiver o mesmo tempo de duração das reprises anteriores da novela. Essa é a terceira vez que a trama de Walcyr Carrasco ganha uma edição especial na Globo.

A emissora ainda não divulgou qual novela vai substituir a trama, mas uma das apostas é que seja Caras e Bocas (2009), outro sucesso de Walcyr Carrasco, exibido originalmente no horário das 19h. Se a Globo manter a faixa apenas para títulos do renomado autor, os noveleiros também apostam em Alma Gêmea (2006) e Morde & Assopra (2011) como possíveis substitutas.

O folhetim foi um fenômeno de audiência em sua exibição original e se tornou um dos títulos mais lembrados de Carrasco. Além das reprises na TV aberta, Chocolate com Pimenta também foi exibida no Viva em 2021 e todos os capítulos estão disponíveis no Globoplay, mas é necessário ter um plano de assinatura para ter acesso ao conteúdo.

