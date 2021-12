Veja o antes e depois dos atores de Esqueceram de Mim em 2021

Esqueceram de Mim (1990) é um dos maiores clássicos de Natal. O primeiro filme da série foi lançado há 30 anos e ainda hoje é lembrado e assistido por muitas pessoas. Alguns atores do elenco seguem fazendo sucesso em Hollywood, enquanto outros se envolveram em polêmicas. Abaixo, veja o antes e depois dos atores de Esqueceram de Mim.

Macaulay Culkin, o Kevin – Antes e depois dos atores de Esqueceram de Mim

O pequeno Kevin McCallister, protagonista de Esqueceram de Mim, hoje já está com 41 anos. Depois do sucesso com o longa de natal, o ator foi escalado para estrelar Meu Primeiro Amor (1991), Mestre da Fantasia (1994) e Riquinho (1994), entre outros filmes.

Dono de uma fortuna ainda criança, o artista passou por momento turbulentos em sua vida pessoal, que o afastaram do cinema durante anos. Quando seus pais se separaram, brigaram judicialmente pela custódia de Macaulay e de seu dinheiro. Na época, o garoto se emancipou e conseguiu o direito de proibir seus pais de acessarem seu dinheiro. Aos 16 anos, o ator disse que não faria mais filmes.

Em 2004, foi preso por portar 17 gramas de maconha e tranquilizantes. Ele também foi envolvido na polêmica Michael Jackson e negou que tenha sofrido algum abuso por parte do cantor.

Hoje, Macaulay vive um momento mais tranquilo de sua vida. Ele voltou a atuar – seu último trabalho foi no seriado American Horror Story. Ele é casado com Brenda Song, ex-estrela da Disney, com quem tem um filho.

Kieran Culkin, o Fuller

Kieran Culkin interpretou Fuller, irmão de Kevin – curiosamente, os dois também são irmãos na vida real. Hoje aos 39 anos, ele segue carreira no cinema e na TV. Quando criança, ele se envolveu na mesma polêmica de Michael Jackson com o seu irmão.

Ele esteve em filmes como O Pai da Noiva (1991), Vencer ou Morrer (1993) e Ela é Demais (1999). Atualmente, o ator faz parte do elenco do seriado Succession, da HBO. Ele é casado com Jazz Charton, com quem tem dois filhos.

Joe Pesci, o Harry – Antes e depois dos atores de Esqueceram de Mim

Um dos famosos ladrões de Esqueceram de Mim hoje está com 78 anos e se aposentou. Antes mesmo do longa, o ator já tinha um extenso currículo na TV e no cinema.

Há 20 anos, ele fez uma pausa na carreira e só voltou a atuar em 2006, para fazer uma participação especial no filme Bom Pastor e em Rancho do Amor (2010). Depois, se afastou das produções da dramaturgia de novo.

Ele chegou a negar mais de 50 propostas para voltar às telinhas, mas só retornou de fato quando aceitou o convite para atuar em O Irlandês (2019), um dos maiores sucessos da Netflix, sendo este seu último trabalho.

Daniel Stern, o Marv – Esqueceram de Mim atores antes e depois

Assim como seus colegas de elenco, Daniel segue carreira artística, mas não se destacou muito como ator. Ele esteve em outras três comédias, Ouro Perdido (1994), Lance Livre (1996) e Duro Agarrar (1995).

Daniel tentou a carreira de cineasta, mas não foi bem recebido pelos críticos. Foi como dublador que o artista teve maior destaque, narrando a série Anos Incríveis.

Hoje tem 64 anos e é casado com Lauren Mattos, com quem tem três filhos.

Catherine O’Hara, a Kate – Antes e depois dos atores de Esqueceram de Mim

Hoje aos 67 anos, Catherine O’Hara, que interpretou a mãe do protagonista, fez parte do elenco da série Schitt’s Creek até 2020, que foi enorme sucesso. A produção rendeu a atriz o prêmio de Melhor Atriz Principal de Série de Comédia no Emmy Awards, principal premiação da TV americana.

Com mais de 40 anos de carreira, ela também esteve em seriados como 30 Rock e Modern Family, além dos filmes Desventuras em Série (2017), O Estranho Mundo de Jack (1993) e Os Fantasmas Se Divertem (1998). Como dubladora, deu voz à personagens famosos do cinema de filmes como O Galinho Chicken Little e Barbie em As 12 Princesas Bailarinas.

Ela é mãe de dois filhos, frutos do seu casamento com Bob Welch.

Devin Ratray, o Buzz

Em Esqueceram de Mim, Devin Ratray interpretou Buzz, irmão mais velho de Kevin. Hoje, aos 44 anos, ele também segue carreira artística e esteve em filmes como Um Príncipe em Minha Vida (2004), Ruína Azul (2013), Gênios do Crime (2016) e As Golpistas (2019).

Neste Natal, o artista se envolveu em uma polêmica. Em 22 de dezembro, Devin foi preso, acusado de violência doméstica, incluindo estrangulamento, por parte de uma ex-namorado. O ator saiu da prisão após pagar uma fiança no valor de R$ 141 mil.

