Lara Tremouroux pais: artista é filha de ator de Nos Tempos do Imperador

Destaque em Um Lugar ao Sol como Joy, Lara Tremouroux é filha de pais artistas. O pai da atriz, Thierry Tremouroux, está no ar atualmente como Eugênio de Nos Tempos do Imperador. Abaixo, conheça um pouco mais da história da famosa.

Quem são os pais de Lara Tremourox?

Os espectadores mais atentos das novelas da Globo já devem ter percebido que Lara Tremourox, da novela das nove, e Thierry, no ar na trama das seis, compartilham o nome Tremouroux. A atriz de 28 anos é filha do artista e diretor belga radicado no Brasil, e de Lorena Silva, que também trabalha no meio artístico.

Lara cresceu rodeada de influências voltadas às artes. Ainda criança, ela estava sempre nos bastidores das produções de seus pais e aprendeu muito sobre teatro nesse período. ‘’Para mim, a arte é meu lugar, é minha casa. Eu sou uma pessoa que tem um lado tímido e eu me constranjo com muita facilidade, mas quando eu estou em cena eu me sinto confortável”, disse em entrevista à Heloisa Tolipan.

Nas redes sociais, Thierry e Lara sempre compartilham cliques juntos, além de divulgarem os trabalhos um do outro. Lara também fez uma publicação dizendo como seu pai a apoiou quando ela falou sobre sua orientação sexual e começou a se relacionar com outra garota – a atriz é bissexual e já namorou a estudante de biologia Bia Novais e o cantor Felipe Frazão.

“Te falei na virada, pai: metade do que eu sou é por tua causa. E conseguir levar um pouquinho de ti comigo é meu grande orgulho. Teu humor, tua leveza, tua juventude, tua parceria, tua escuta, teu abraço, tua sensibilidade. Tua paixão pela vida!”, escreveu a atriz em comemoração ao aniversário de Thierry em abril de 2020.

Seguindo os passos do pai, ela estreou na TV na novela Babilônia, também do horário nobre, em 2015. Dois anos depois, a jovem atriz atuou em Onde Nascem os Fortes como Aurora, uma jovem com lúpus. Lara também pode ser assistida no seriado Filhos da Pátria (2017).

Quem é a personagem de Lara em Um Lugar ao Sol?

Esse é o segundo papel de Lara Tremouroux em novelas do horário das nove. Na trama de Lícia Manzo, a atriz interpreta Joy, uma jovem pichadora que vem de uma família carente e possui problemas na relação com a mãe.

A garota se envolve com Ravi (Juan Paiva), de quem engravida e tem um filho, Francisco. Apesar de ter ido morar com o rapaz, a jovem frequentemente deixa a criança sozinha para pichar muros ou ir ao baile funk, despertando a raiva do namorado.

A família frequentemente passa por dificuldades e precisa receber ajuda de Christian/Renato (Cauã Reymond), de quem o ex-motorista é amigo.

