Veja quando acaba Tieta no Vale a Pena Ver de Novo?

Tieta foi escalada em novembro do ano passado para ocupar o Vale a Pena Ver de Novo, mas como as reprises costumam ser encurtadas, a trama já tem data para chegar ao fim. Nas redes sociais, os noveleiros já especulam qual deve ser a trama que substituíra o folhetim.

Quando acaba a reprise de Tieta?

A reprise de Tieta no Vale a Pena Ver de Novo deve terminar em abril de, após cinco meses no ar. Algumas novelas já são cotadas para substituir a trama, entre elas A Dona do Pedaço, estrelada por Juliana Paes em 2019. Por causa dos 60 anos da TV Globo, Avenida Brasil também é cotada

As novelas escolhidas para o Vale a Pena Ver de Novo são aquelas que foram exibidas no horário das 20h/21h e tiveram bons índices de audiência e repercussão. A Favorita, por exemplo, foi bem no Globoplay ao ser incluída na plataforma de streaming.

Quais as próximas novelas da Globo?

A programação da TV Globo vai ganhar grandes novelas em 2025. A partir de 31 de março, o horário nobre recebe o remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias.

Na faixa das sete, “Dona de Mim”, de Rosane Svartman, tem lançamento previsto para 21 de abril. A novela contará a história de Leona, uma babá que cuida de uma menina de uma família da elite carioca, abordando temas como diferenças sociais e maternidade solo.

Além disso, “Êta Mundo Melhor”, sequência de “Êta Mundo Bom”, escrita por Walcyr Carrasco, está programada para estrear em junho. A trama seguirá a busca de Candinho por seu filho desaparecido, ambientada nos anos 1950.