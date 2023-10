10 melhores novelas dos anos 80 que estão na Globoplay

A teledramaturgia é uma paixão nacional e há mais de 60 anos a TV Globo vem se firmando com uma das maiores emissoras do país e com um vasto catálogo de novelas. Hoje com os avanços da tecnologia, o público mais nostálgico pode rever suas obras favoritas antigas pela internet. A Globoplay está recheada de produções e por isso selecionamos as melhores dos anos 80 com base na média de audiência de cada uma em sua exibição original para você ter várias opções a conferir.

O Salvador da Pátria - Melhores novelas dos anos 80 na Globoplay

Um dos maiores sucessos dos anos 80, O Salvador da Pátria conquistou uma média de 62 dois pontos em 1989. O folhetim foi ao ar no horário nobre da TV Globo, na extinta faixa das 20h30, e teve o total de 186 capítulos. De autoria de Lauro César Muniz e com colaboração dos escritores Alcides Nogueira e Ana Maria Moretzsohn, a trama era ambientada em duas cidades vizinhas fictícias, uma rica que se chamava Ouro Verde e a outra bem mais modesta, intitulada Tangará.

A história tinha como um de seus personagens centrais o humilde e ingênuo Sassá Mutema, interpretado por Lima Duarte. O inescrupuloso e poderoso deputado federal Severo Toledo Blanco (Francisco Cuoco) resolvia casar Sassá com sua amante Marlene (Tássia Camargo), para esconder os burburinhos sobre seu caso. No entanto, a história ainda ia parar nas mãos de um radialista da cidade, Juca (Luis Gustavo), que desejava colocar a boca no trombone.

Porém, a situação se complica depois que Juca e Marlene aparecem mortos e Sassá é acusado pelo crime. Ele consegue provar sua inocência com a ajuda de Clotilde (Maitê Proença) e a reviravolta em sua vida lhe dá uma alta popularidade, o que faz com que políticos locais tentem transformá-lo no novo prefeito de Tangará.

Após quase 10 anos de sua exibição original, O Salvador da Pátria retornou para a grade da TV Globo com uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo que durou de abril a agosto de 1998. Mais de duas décadas depois, ganhou uma nova transmissão, desta vez no canal Viva, entre abril e novembro de 2021.

Amor com Amor se Paga

Com uma média de 45 pontos, Amor com Amor se Paga foi um sucesso da faixa das 18h em 1984. O folhetim teve 155 capítulos e é uma das obras mais famosas do currículo da autora Ivani Ribeiro, também responsável por sucessos como A Viagem e Mulheres de Areia. O protagonista da trama é Nonô Corrêa, interpretado pelo veterano Ary Fontoura, um homem muito pão-duro, que até colocava cadeados em sua geladeira e nos armários de casa para controlar o consumo dos filhos, Elisa (Bia Nunes) e Tomaz (Edson Celulari).

Além de mão de vaca, o personagem de Fontoura era muito ambicioso, mesquinho e avarento e sempre aumentava os aluguéis de seus apartamentos, independente das condições dos inquilinos. A vida de Nonô só muda depois que ele conhecia Zezinho (Oberdan Junior), um garotinho órfão, que cruzava seu caminho e conseguia transformar o egoísta ao conquistar seu coração.

Amor com Amor se Paga foi reexibida entre as novelas da TV Globo poucos anos após sua transmissão original, entre outubro de 1987 e abril de 1988, no Vale a Pena Ver de Novo. Depois, a trama só retornou às telinhas em 2021, quando estreou no canal Viva com uma reprise que terminou em maio de 2022.

Vale Tudo - Melhores novelas dos anos 80

Outro grande sucesso entre as novelas dos anos 80 é Vale Tudo, que teve um média de 68 pontos. O folhetim de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères foi ao ar entre maio de 1988 e janeiro de 1989 na extinta faixa das 20h e somou 204 capítulos. A trama tinha como tema principal corrupção e ética, discutindo situações que envolviam a honestidade a partir de uma relação de mãe e filha, que acabavam antagonistas na história.

As principais do folhetim eram Raquel Accioli, papel de Regina Duarte, e Maria de Fátima, interpretada por Gloria Pires. Raquel era uma mulher íntegra, mas o total oposto de sua filha Maria, que era inescrupulosa. Logo no começo da história, a moça vendia a propriedade da família no Paraná e fugia com o dinheiro. Raquel então viajava até o Rio de Janeiro para encontrá-la e por lá conhecia Ivan Meirelles (Antonio Fagundes), por quem se apaixonava.

Vale Tudo já teve três reprises na televisão, a primeira delas foi em 1992, no Vale a Pena Ver de Novo, e as outras duas no canal Viva, uma entre outubro de 2010 e julho de 2011, e outra entre junho de 2018 e fevereiro de 2019.

Selva de Pedra

Selva de Pedra teve uma média geral de 59 pontos e foi uma das novelas da extinta faixa das 20h00, horário nobre da TV Globo, em 1986. Esta foi a segunda versão da trama de Janete Clair, originalmente da década de 70, que ganhou atualização pelas mãos dos autores Eloy Araújo e Regina Braga na releitura. Este remake dos anos 80 foi bem menor que a trama original, pois teve 155 capítulos, enquanto a novela de 1972-1973 somou 243.

O remake de Selva de Pedra foi estrelado por Tony Ramos e Fernanda Torres. O ator vivia Cristiano Vilhena, um homem ambicioso que desejava um bom lugar na sociedade e vivia com os Sebastião (Sebastião Vasconcelos) e Berenice (Yara Lins) no interior do Rio de Janeiro. Após se envolver em uma briga com um rapaz rico, que acaba morto - porém, não por culpa de Cristiano, já que o riquinho foi vítima da própria arma - Cristiano se desespera e por isso foge para a cidade do rio, acompanhado de Simone (Fernanda Torres), a única testemunha de sua inocência.

Selva de Pedra nunca foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo. Sua única reexibição foi no canal Viva, entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020.

A Gata Comeu

A Gata Comeu foi outra grande sucesso entre as novelas dos anos 80 e atiniu 56 pontos de média. A trama de Ivani Ribeiro ficou no ar de abril a outubro de 1985 e somou 160 capítulo. O protagonismo era da atriz Christiane Tornoli e do ator Nuno Leal Maia, que viveram um icônico casal das telinhas.

Torloni vivia a mimada Jô Penteado, que além de charmosa era muito rica e o xodó do pai. Já Nuno era um professor certinho e comum. A história dos dois se cruzam por conta de uma excursão marítima que dá errado. Com um problema técnico na embarcação, eles acabam presos em uma ilha deserta com vários outros estranhos. A convivência faz nascer uma relação, mas eles agem como gato e rato, sempre discutindo.

A Gata Comeu já apareceu algumas vezes nas telinhas. Além da exibição original, a trama foi reprisada em 1989 no Vale a Pena Ver de Novo e depois na mesma faixa de horário em 2001. Ela também ganhou às telas do canal Viva, entre outubro de 2016 e abril de 2017.

Sinhá Moça - Melhores novelas dos anos 80 na Globoplay

A primeira versão de Sinhá Moça alcançou 46 pontos na faixa das 18h e ficou no ar de abril a novembro de 1986. Com 172 capítulos, a história era do autor Benedito Ruy Barbosa, em colaboração com uma de suas filhas no roteiro, a escritora Edmara Barbosa, que foi responsável pela releitura de 2006 ao lado da irmã Edilene Barbosa.

A trama da novela seguia os passos da Sinhá Moça do título, interpretada pela atriz Lucélia Santos. Ela era filha do filha do escravocrata Ferreira, um poderoso coronel e Barão de Araruna, papel de Rubens de Falco. A personagem de Lucélia era uma moça romântica e sonhadora e assim acabava apaixonada por Rodolfo (Marcos Paulo), um ativo republicano abolicionista, o terror de seu pai.

A garota então passava a ter ideias modernas até que aceitas pela mãe Cândida (Elaine Cristina), mas totalmente contrárias ao pai, a quem precisava enfrentar. Entre segredos e altos e baixos na família da moça, o folhetim se passava em um período de dois anos e terminava em maio de 1988, com a aprovação da abolição da escravidão no Brasil.

A reprise de Sinhá Moça na TV Globo ocorreu entre março e julho de 1993, no Vale a Pena Ver de Novo, e depois a novela voltou às telinhas com uma nova exibição no Viva, em 2018.

Bambolê

Com 35 pontos de média na faixa das 18h, Bambolê foi ao ar nas telinhas entre setembro de 1987 e março de 1988, somando 172 capítulos. Do autor Daniel Más e com colaboração de Ana Maria Moretzsohn, a história tinha como protagonistas Cláudio Marzo e Suzana Vieira, e Joana Fomm como antagonista.

A história era inspirada no romance Chamas e Cinzas, de Carolina Nabuco, e se passava no Rio de Janeiro dos anos 50. O personagem de Marzo era Álvaro Galhardo, um homem vivo que criava suas três filhas, Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins), de forma pouco convencional para a época. Sua vida mudava ao conhecer Marta (Susana Vieira), uma mulher mal vista na sociedade por ser desquitada.

Marta conquistava o coração de Claudio, mas a relação dos dois incomodava Fausta (Joana Fomm), ex-cunhada do viúvo, que não concordava com a forma que ele criava as sobrinhas e não vê em Marta um bom exemplo. A reprise de Bambolê foi recente, de novembro de 2022 e junho de 2023, entre as novelas do canal Viva.

Fera Radical

Com 42 pontos de audiência, Fera Ferida foi ao ar na faixa das 17h55, entre março e novembro de 1988, totalizando 203 capítulos. De Walther Negrão e com colaboração de Luiz Carlos Fusco, Ricardo Linhares e Rose Calzal, a novela tinha inspiração na peça A Visita da Velha Senhora, do suíço Friedrich Dürrenmatt, e era protagonizado pela atriz Malu Mader, grande musa das décadas 80 e 90.

A protagonista da história era Claudia, uma moça que deixava o Rio de Janeiro para retornar a sua pequena cidade, Rio Novo, com o desejo de se vingar do extermínio de sua família 15 anos atrás. No começo da trama, ela conseguia um emprego na Fazenda Olho d’Água, cujo os donos eram os principais suspeitos pela morte de seus pais e irmãos, mas acabava ficando próxima de Altino Flores (Paulo Goulart), o patriarca da família.

Fera Ferida já deu às caras no Vale a Pena Ver de Novoo, entre dezembro de 1991 e maio de 1992, e depois foi reprisada também pelo canal Viva, entre junho de 2017 e janeiro de 2018.

Baila Comigo - Melhores novelas dos anos 80 na Globoplay

Baila Comigo teve 61 pontos de média em sua exibição entre março e setembro de 1981. Da extinta faixa das 20h, horário nobre, a trama de 163 capítulos é uma das principais novelas do currículo do autor Manoel Carlos. A história era centrada em irmãos gêmeos, João Victor e Quinzinho, interpretados por Tony Ramos.

Quinzinho e João Victor não cresceram juntos e nem sabiam da existência um do outros. Quinzinho era bancário, sonhador e idealista, tinha vontade de ser piloto e sua personalidade era o total oposto do irmão João Victor, advogado dinâmico e autoritário que vivia em Portugal. Depois que completava 27 anos, João Victor retornava ao Brasil e ia em busca de suas origens, já que havia crescido com uma mãe adotiva, Martha (Tereza Rachel). A partir daí, sua história cruzava com o gêmeo que nem conhecia.

Baila Comigo é uma das novelas da TV Globo que ainda não ganharam reprise no Vale a Pena Ver de Novo, mas já foi reexibida pelo canal Viva, entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019.

Roque Santeiro é uma das melhores novelas dos anos 80

Roque Santeiro é uma das novelas mais lembradas da década de 80 e um marco das telinhas. De Dias Gomes e com colaboração do autor Aguinaldo Silva, a trama teve 209 capítulos que foram ao ar na faixa das 20h entre junho de 1985 e fevereiro de 1986. Entre os nomes centrais do elenco, se destacaram José Wilker, personagem título, Regina Duarte e Lima Duarte.

A trama do folhetim se passava na fictícia cidade de Asa Branca, em que a população era fascinada pelos supostos milagres do falso santo Roque Santeiro, que retorna após 17 anos em busca de vingança de uma rixa com Navalhada (Oswaldo Loureiro). Todos pensavam que ele estava morto durante todo este tempo, depois de uma atitude heroica para salvar a cidade, mas ao pisar novamente no local em carne e osso, deixa a comunidade de queixo caído e certas pessoas preocupadas com esta volta.

Roque Santeiro ganhou reexibição no Vale a Pena Ver de Novo entre dezembro de 2000 e junho de 2001, e depois apareceu também no canal Viva, em reprise de junho de 2011 a maio de 2012.

