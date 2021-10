Verdades Secretas 2: Alex não morreu? Trama pode ter reviravolta

A segunda temporada de Verdades Secretas já está disponível no GloboPlay. A trama começa com Giovanna (Agatha Moreira) decidida a investigar a morte de seu pai Alex (Rodrigo Lombardi) e provar que Angel (Camila Queiroz) é a culpada. Mas, em entrevista, o autor Walcyr Carrasco deixou no ar se Alex não morreu em Verdades Secretas 2.

Alex não morreu em Verdades Secretas 2?

Em entrevista exibida no Fantástico, Walcyr Carrasco falou um pouco mais sobre o gancho para o começo da nova fase da novela e deixou uma pulga atrás da orelha dos fãs. “É uma nova história, com novos temas e, ao mesmo tempo, ancorada na primeira. Ela é ancorada na morte, ou não, do Alex”, disse o autor.

Isso porque em Verdades Secretas, o corpo de Alex nunca foi encontrado. Quem assistiu a primeira temporada deve se lembrar que no final, Angel atirou em seu amante por acreditar que sua mãe só se matou por causa do marido. Em seguida, a modelo chutou o corpo do empresário em direção ao mar.

Angel termina a novela casada com Guilherme (Gabriel Leone), que também morre. No começo da segunda fase da história, Angel está viúva e falida.

Como assistir a novela online

A novela será disponibilizada em partes. Os primeiros dez episódios já foram liberados no GloboPlay. O primeiro está disponível para o público geral, mas quem quiser assistir todos os capítulos precisa ser assinante de um dos planos da plataforma de streaming.

Os demais capítulos serão liberados nas próximas semanas:

Capítulos 1 ao 10 – 20 de outubro

Capítulos 11 ao 20 – 3 de novembro

Capítulos 21 ao 30 – 17 de novembro

Capítulos 31 ao 40 – 1º de dezembro

Capítulos 41 ao 50 (final) – 15 de dezembro

Atualmente, a Globo exibe de segunda a sexta a primeira temporada de Verdades Secretas na TV aberta. Ainda não há previsão de quando a parte 2 irá ao ar nas telinhas.