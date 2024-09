Vivi Araújo ou Ailton Graça: quem ganhou a Batalha do Lip Sync hoje

Na Batalha do Lip Sync desse domingo, 22 de setembro, Luciano Huck levou ao palco do Domingão os atores Vivi Araújo ou Ailton Graça. Veja quem ganhou a disputa!

Quem ganhou o Lip Sync hoje?

Vivi Araújo venceu a batalha do Lip Sync após dublar Thalía e Ivete Sangalo. Ailton Graça fez imitação de dona Ivone Lara e James Brown, mas não levou a melhor.

Quem decide o grande vencedor da Batalha do Lip Sync no Domingão é a plateia. Após as apresentações, é aberta uma votação que depois ganha seu resultado no telão do programa.

O quadro é a versão brasileira do Lip Sync Battle, formato que foi ao ar primeiro na Spike TV e depois na Paramount Network, nos Estados Unidos. Apresentado pelo rapper e ator LL Cool J, o projeto já teve grandes artistas internacionais se apresentando, como Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Channing Tatum, Terry Crews, entre muitos outros.

No Brasil, a disputa surgiu em 2022, quando o Domingão já estava sob o comando de Luciano Huck. A primeira temporada também contou com 8 duelos e teve como vencedores Paulo Vieira, Agatha Moreira, Leandro Lima, Marcelo Adnet, Dani Cababresa, Eduardo Sterblitch, Deborah Secco e Marcelo Serrado.