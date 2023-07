Votação A Grande Conquista R7: quem sai na 9ª zona de Risco hoje?

Mais um participante de A Grande Conquista deixa o programa nesta quinta-feira, 6. Ricardo Villardo, Giulia Garcia e Victoria Macan disputam a preferência do público, e quem tiver o menor número de votos para ficar deixa a competição. A parcial da enquete UOL R7 já aponta quem deve ser o próximo eliminado.

Como está a votação de A Grande Conquista?

Victor Macan é quem deve deixar A Grande Conquista hoje, de acordo com a enquete UOL. Às 18h desta quinta, dia da eliminação, a DJ era quem tinha a menor porcentagem de votos com apenas 16,46%. Se os fãs da modelo não engajarem na votação, é provável que a disputa pelo prêmio milionário chegue ao fim para ela hoje.

Ricardo Villardo não corre riscos de deixar o programa. O rapaz lidera a votação com 62,92% da preferência do público e está bastante distante de suas adversárias.

O segundo lugar fica com a atriz Giulia Garcia, que soma 20,62% dos votos. A diferença percentual para Victoria é de apenas 4,16%, ou seja, ainda é possível que aconteça uma reviravolta.

Mais uma Zona de Risco foi formada no programa ao vivo de terça. A dinâmica começou com a indicação dos Donos da semana, Murilo e Victoria, que mandaram Sandra Melquiades para a berlinda.

Em seguida, foi a vez dos demais participantes de escolher um dos Donos para ocupar a segunda vaga na Zona de Risco. Victoria foi a indicada, com sete votos.

Já Giulia Garcia caiu na berlinda também com sete votos na votação aberta da casa. A atriz disse que a disputa não seria fácil pois está competindo com sua maior aliada, Victoria.

A Prova da Virada foi realizada no programa de ontem. Sandra Melquiades venceu o desafio e escapou da Zona de Risco, mandando Ricardo Villardo para a berlinda em seu lugar.

Ricardo Villardo: 62,92%

Giulia Garcia: 20,62%

Victor Macan: 16,46%

Votação de A Grande Conquista R7

O público pode votar em mais uma Zona de Risco entre a noite de quarta e de quinta. A votação acontece exclusivamente no portal de A Grande Conquista no R7, única página que de fato contabiliza os votos do público para a eliminação. Basta seguir os passos para participar:

Passo 1: acesse o portal do R7 e clique em 'A Grande Conquista' na aba superior (https://www.r7.com/);

Passo 2: a votação irá aparecer logo na página inicial. Clique no nome do participante que você quer que fique no programa e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'.

Passo 3: confirme o voto e aguarde o sistema computar. Para participar mais uma vez, clique em 'votar novamente'.

Veja: 7 ex-BBBs que poderiam entrar em A Fazenda 2023

Quando é a eliminação?

A eliminação da oitava Zona de Risco de A Grande Conquista acontece nesta quinta-feira, 6, ao vivo. O programa começa às 22h45, horário de Brasília, logo após a exibição da novela Jesus.

Vale lembrar que o público deve votar em quem merece ficar no programa e não em quem deve sair. As votações dos realities da Record funcionam ao contrário das enquetes de outros realities shows do mesmo formato.

A atração, que começou em maio, já está na reta final e termina nas últimas semanas deste mês A data ainda será confirmada pela emissora. Apenas três jogadores vão chegar até a etapa final da competição. Na última semana, o público deve votar em quem merece ganhar o prêmio de R$ 1 milhão. A grande final será realizada ao vivo sob o comando de Mariana Rios.

Essa é a primeira temporada de A Grande Conquista, reality de formato original criado pela RecordTV.

Veja: O que acontece com Helena na novela Jesus?