Personagem de Júlia Maggessi, veja o que vai acontecer com Helena nos próximos capítulos da novela Jesus - Foto: Reprodução/Record

O que acontece com Helena na novela Jesus?

O que acontece com Helena na novela Jesus?

A filha de Poncio Pilatos (Nicola Siri) teve sua caravana atacada e ficou desaparecida. Após encontrada, a moça corre perigo, pois está muito ferida. Mas o que acontece com Helena na novela Jesus? A jovem passará por obstáculos e chegará a morrer, mas será alvo de milagre.

Helena na novela Jesus morre e ressuscita

Agora que foi encontrada por Cornelius (Ademir Emboava) e levada de volta aos pais na novela Jesus, Helena estará entre a vida e a morte por conta de um ferimento. Pilatos e Claudia (Larissa Maciel) tentarão de tudo para salvá-la e vão correr atrás de um sacerdote, e para isso a levarão até tanque de Betesda, mas nada adiantará e ela continuará doente.

Claudia procurará por Jesus (Dudu Azevedo), mas não conseguirá levá-lo até a moça enferma. Nos próximos capítulos da reprise da Record, sua família e seu amado Judas Tadeu (Ricky Tavares) acabarão lidando com a perda da moça, que não resistirá e morrerá nos braços do rapaz.

No entanto, nem tudo estará perdido, pois em seguida a moça será salva. Após morrer na novela Jesus, Helena é tocada por João (Rafael Gevú), primo de Jesus e um de seus discípulos. "Em nome de Jesus, seja curada", ordena o discípulo com toda a fé que possui. Segundos depois na cena, o jovem consegue o inimaginável e traz Helena de volta a vida.

Todos no quarto da garota se surpreendem ao vê-la recuperando o fôlego e novamente viva. Emocionado com o retorno da amada, Tadeu agradece João chorando enquanto Claudia abraça a filha e comemora com lágrimas nos olhos.

Após ressuscitar, Helena volta a ser uma moça normal e saudável, totalmente curada do ferimento que conquistou quando sua caravana foi atacada. Este momento da trama ocorre próximo a reta final do folhetim e a menina ainda leva algum tempo para ganhar seu aguardado final feliz na novela Jesus.

Tadeu e Helena ficam algum tempo separados, enquanto Tadeu é perseguido junto aos outros discípulos e Jesus Cristo. Porém, no final da trama, o casal consegue ficar junto e sela seu amor. No último capítulo da novela, a dupla se casa em uma cerimônia coletiva que realiza a união de vários casais, como João e Gabriela, Madalena e Petronius, entre outros.

Veja também - Sama morre em Reis? Personagem foi ferido em batalha

Por onde anda a atriz Júlia Maggessi?

Desde o final da novela Jesus, em abril de 2019, a atriz Júlia Maggessi não apareceu em mais nenhuma novela. Para quem se pergunta como está a famosa de 25 anos hoje em dia, ela não desistiu da carreira, mas se afastou das telinhas e começou a se dedicar a projetos no cinema.

Em 2021, ela lançou o curta-metragem Antes que a Noite acaba, de Guilhermo Marcondes. No ano seguinte, ela estrelou o filme E Se eu Pudesse Ficar ao lado de Natasha De Bona e atualmente tem dois novos projetos.

A atriz acabou de gravar o longa Monstro de Duas Cabeças, de Renata Paschoal e Tiago Rios, além de também estar cotada para a comédia romântica Todo Mundo tem Problemas com o Amor, com roteiro de Domingos Oliveira, que faleceu em 2019, e também dirigido por Renata Paschoal. Ainda não há data de lançamento para nenhum dos dois filmes.

Além de ser conhecida por novelas da Record, como Jesus, O Rico e Lázaro (2017), Máscaras (2012), Promessas de Amor (2009), Caminhos do Coração (2007 - 2008), entre outras, a atriz Júlia Maggessi é conhecida por ser a Nina de Laços de Família, a filha de Fred (Luigi Baricelli) e Clara (Regiane Alves), folhetim em que atuou pela primeira vez, aos 2 anos de idade.

Leia também - Novela Reis: como Bate-Seba morreu na Bíblia?