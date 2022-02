VOTE: qual novela vai substituir O Clone no Vale a Pena Ver De Novo?

No ar desde outubro do ano passado no Vale a Pena Ver De Novo, a novela escrita por Gloria Perez deve chegar ao fim no primeiro semestre de 2022. A Globo ainda não anunciou qual novela vai substituir O Clone, mas é esperado que a emissora opte por outro folhetim de sucesso para manter bons índices de audiência. Qual trama deve ganhar uma nova exibição na TV? Deixe sua opinião nos comentários.

A Favorita – Qual novela vai substituir O Clone?

Exibida pela primeira vez em 2008, a história de Flora (Patricia Pillar) e Donatela (Cláudia Raia) fechou com média de 39 pontos de audiência. A dupla protagonista fez sucesso com a intriga em volta da dupla sertaneja Faísca e Espoleta e são lembradas até hoje pela música ‘Beijinho Doce’. A novela foi escrita por João Emanuel Carneiro e nunca foi reprisada no Vale a Pena Ver De Novo.

América

Outra novela que nunca foi reprisada no Vale a Pena Ver De Novo é América (2005). Escrita por Glória Perez, a trama girava em torna do sonho de Sol (Deborah Secco) de conseguir se mudar para os Estados Unidos. O outro protagonista é Tião (Murilo Benício), um peão do interior de São Paulo. Os dois se envolvem amorosamente. O folhetim terminou com 49 pontos de audiência.

Amor à Vida – Qual novela vai substituir o Clone?

Felix (Mateus Solano) e seu ‘carneirinho’ Niko (Thiago Fragoso) ficaram marcados na memória do público e conquistaram 35 pontos de média. A novela foi exibida em 2013, de autoria de Walcyr Carrasco. Paolla Oliveira e Malvino Salvador formam o casal protagonista Paloma e Bruno.

Caminho das Índias – Qual novela vai substituir O Clone?

A novela de Glória Perez já foi reexibida pelo Vale a Pena Ver De Novo entre 2015 e 2016. Sua exibição original foi em 2009, quando conquistou 38 pontos no Ibope. A novela ganhou o Emmy Internacional ao contar a história de Maya(Juliana Paes), Bahuan (Márcio Garcia) e Raj (Rodrigo Lombardi).

O Outro Lado do Paraíso

O Outro Lado do Paraíso, escrita por Walcyr Carrasco, é um dos sucessos mais recentes da emissora. Protagonizada por Bianca Bin no papel de Clara, a novela teve média de 38 pontos de audiência. Ainda não foi reprisada no Vale a Pena Ver De Novo.

Cheias de Charme

As empreguetes conquistaram o público no horário das 19h e bateram 30 pontos de audiência, uma das maiores médias da faixa. Com pegada de comédia e musical, a história de Penha (Taís Araújo), Rosário (Leandra Leal) e Cida (Isabelle Drummond) foi escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira.

Duas Caras

Em Duas Caras (2007), apesar de Maria Paula (Marjorie Estiano) e Adalberto (Dalton Vigh) serem o casal principal, a vilã Silvia (Alinne Moraes) roubou a cena com suas loucuras. Anos depois, a personagem virou um grande meme na internet. A novela foi escrita por Aguinaldo Silva e marcou 41 pontos de média.

