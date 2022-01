Saiba quem é a Motoqueira do The Masked Singer - Foto: Reprodução/Globo

Cantora apresentou um cover de Born to Be Wild do Steppenwolf na primeira apresentação

VOTE: quem é a Motoqueira do The Masked Singer?

Afinal, quem é a Motoqueira do The Masked Singer? A nova temporada já estreou e os jurados – Taís Araújo, Tatá Werneck, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch – e o público tentam adivinhar quem está por trás da fantasia dos nove participantes. Vote e dê seu palpite.

Quem é a motoqueira do The Masked Singer?

Entre os palpites dos jurados sobre motoqueira do The Masked Singer estão Claudia Ohana, Karol Conká, Isabelle Drummond e Wanderleia. Para parte do público da web, a cantora pode ser Sophia Abrahão, Maitê Proença e Juliette.

Na primeira rodada, a Motoqueira se apresentou com a música Born to Be Wild, canção do grupo de rock Steppenwolf. Ela enfrentou a Borboleta, que venceu o combate com 61% dos votos da plateia. No final do programa, ela foi salva pelos jurados.

Entre as dicas sobre a identidade da motoqueira do The Masked Singer, ela afirma que “faz tempo que eu estou pisando fundo nessa estrada. Desde que eu era motoqueirinha, eu arrebatava corações e mentes a cada parada que fazia. Os mascarados tem que ficar espertos! Porque se precisar de ação, eu vou deixar todo mundo comendo poeira!”

A Motoqueira se considera uma pessoa vaidosa e se maquia mesmo para ficar em casa. Ela não gosta de montanhas-russas e tem o costume de meditar.

Nossa motoqueira é cheeeeia de atitude! Sobe na garupa, dá um play no vídeo e se liga na performance dessa mascarada. 🏍️ Conta pra Maskinha o que você achou da apresentação! #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/xFMF4Lu2Ia — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 23, 2022

Quem já foi desmascarado?

Logo no primeiro episódio, uma das participantes já foi desmascarada. Abacaxi, Coxinha e Motoqueira, que perderam suas respectivas batalhas, foram salvas pelo jurados no fim do programa. A Rosa foi a cantora eliminada da competição e revelou a identidade para a audiência.

Vih Tube, Zezé Mota, Elisa Lucinda, Doutora Deolane Bezerra e Narcisa Tamborindeguy foram os palpites dos jurados, mas nenhum deles acertou. Quem estava por trás da fantasia de Rosa era a cantora Gretchen, que surpreendeu a todos. Ela se apresentou com a música Amor I Love You, de Marisa Monte.

“Eu não podia escolher uma fantasia que vocês fossem ver meu corpo, porque iam perceber. Mas pela voz, dava para perceber. Eu amei ser descoberta primeiro, porque foi uma grande surpresa para todo mundo”, disse a rainha do rebolado.

Como assistir o programa?

A segunda temporada do The Masked Singer vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 15h45 (horário de Brasília). É possível assistir é sintonizando na Globo no horário. Também é possível acompanhar o programa através do GloboPlay – o sinal da emissora é liberado gratuitamente mediante cadastro.

Após a exibição na TV, os episódios ficam salvos para os assinantes da plataforma de streaming. Basta procurar por The Masked Singer na busca para ter acesso a primeira e a segunda temporada.

