Quando termina a novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ em 2022

Folhetim deve sair do ar no primeiro semestre de 2022

De autoria de Mauro Wilson, a atual novela das sete está no ar desde novembro do ano passado. Com o desenrolar da trama dos quatro protagonistas, o público já quer saber quando termina a novela Quanto Mais Vida, Melhor. A Globo já divulgou o calendário das novelas de 2022, confira abaixo.

Quando termina a novela Quanto Mais Vida, Melhor?

Novela das 7 da Globo, “Quanto Mais Vida, Melhor” está prevista para terminar em maio de 2022. O folhetim será substituído por Cara e Coragem, de Claudia Souto, mesma autora de ‘Pega Pega’ (2017).

Em Cara e Coragem, Moa e Pat, interpretados por Marcelo Serrado e Paolla Oliveira, são dublês publicitários que decidem abrir sua própria agência depois de serem demitidos de seus trabalhos.

Outro ponto central da trama é o assassinato de uma das personagens vividas por Tais Araújo – depois da morte de Clarice, os protagonistas descobrem que ela tem uma sósia chamada Anita, mas que não possui nenhum grau de parentesco com a empresária, sendo esse um dos mistérios da novela.

A Globo ainda não cravou uma data certa para o início da novela. Até porque, recentemente, houve uma nova paralisação nas gravações dos folhetins devido ao aumento de casos de covid-19 no inicio de 2022.

A pausa das filmagens já atrasou a estreia do Pantanal, nova novela das nove, que estava marcada originalmente para ir ao em 14 de março.

A emissora deve esticar Um Lugar ao Sol por mais duas semanas através da edição dos capítulos – a trama já estreou totalmente gravada.

Novelas de 2022 da Globo

Não é só Cara e Coragem e Pantanal que devem ir ao ar em 2022.

Em 7 de fevereiro, estreia Além da Ilusão, protagonizada por Rafael Vitti e Larissa Manoela. A novela é escrita por Alessandra Poggi e entrar no lugar de Nos Tempos do Imperador.

A trama conta a história de Davi um jovem mágico que possui o sonho de se tornar o melhor ilusionista do mundo. Ele se apaixona por Elisa, mas quando a moça morre, ele é acusado injustamente pela morte e passa mais de dez anos na cadeia. Ao sair da prisão, ele se envolve com Isadora, irmã de sua falecida namorada.

No segundo semestre, haverá uma nova trama das seis, Mar do Sertão, escrita por Mario Teixeira. Ainda sem elenco definido, a novela terá uma temática contemporânea ambientada em uma cidade fictícia do Nordeste brasileiro

Também será exibida Olho por Olho, de João Emanuel Carneiro, após o fim do remake de Pantanal. De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, Regina Casé, Sophie Charlotte, Letícia Colin, Tony Ramos, Eliane Girardi, Nicolas Prattes, Edson Celulari, Marina Moschen, Lília Cabral, Suzy Rêgo, Klebber Toledo, Cassio Gabus Mendes, Tonico Pereira, Humberto Carrão e Caio Castro são alguns dos outros nomes confirmados no elenco.

