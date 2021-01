Com estreia no dia 15 de janeiro, WandaVision está deixando os fãs ansiosos. A série inspirada no Universo Marvel traz o casal que chamou atenção nos últimos filmes dos Vingadores.

Estrelada por Elizabeth Olsen e Paul Bettany, os mesmos atores dos filmes Vingadores, a série promete trazer uma pegada bem diferente do que estamos acostumados nas séries de herói.

Assim, a série é a primeira série original do streaming baseada no Universo Marvel e promete abrir portas para outras produções do mesmo universo. Por isso, venha conferir tudo o que você deve esperar para a nova produção da Disney+, WandaVision.

A história da série

A primeira surpresa para os fãs da Marvel foi o anúncio sobre a história da série. WandaVision traz os heróis do MCU vivendo como um casal normal. Os dois constroem uma vida no subúrbio. Mas, eles começam a perceber que não nasceram para viver uma vida normal.

A série usará a estética dos anos 50 para imprimir um casal que vive de forma tranquila e bem tradicional. Os elementos causaram estranheza nos fãs, mas, despertou muita curiosidade.

O que esperar de WandaVision

Mas, o que esperar dessa série? Ela será uma sitcom? O que acontecerá? São muitas dúvidas que rodeiam a produção. Por isso, selecionamos algumas curiosidades que podem ajudar a aliviar a espera para a estreia.

Inspirada em The Dick Van Dyke Show

Primeiramente, vamos falar sobre a estética da série. WandaVision tem sua inspiração em The Dick Van Dyke Show, uma comédia norte-americana que foi ao ar nos anos 60.

Mas, não é apenas uma sitcom que devemos esperar. Ao longo da série, o casal se descobrirá capaz de reavivar os seus poderes e trará muitas cenas de ação. A estética dos anos 50 e 60 é uma sátira à vida perfeita que o casal que deve levar para esconder os seus poderes.

Participações especiais em WandaVision

As prévias da série trazem suposições sobre as participações de outros personagens do Universo Marvel, como Jimmy Woo e Darcy.

Mas, é claro que podemos nos surpreender ao longo da série. A Marvel sempre traz essas participações em suas produções, o que empolga bastante os fãs. Quem mais poderá aparecer na série? Estamos bem curiosos!

Impacto em outras histórias

Além disso, a história de WandaVision promete impactar em outras histórias de heróis. As prévias e notícias nos fazem acreditar que os acontecimentos da série têm impacto sobre Doctor Strange in the Multiverse Madness.

Episódios

Outra curiosidade por parte dos fãs é sobre a quantidade de episódios de WandaVision. A série terá 9 episódios e cada episódio será lançado semanalmente na Disney+.

Trilha sonora

Mais um ponto de atenção para a nova produção é a trilha sonora. Assim como os filmes de Guardiões da Galáxia, a trilha sonora vai ser bem explorada em Wanda Vision. Os responsáveis pela escolha das músicas são os mesmos de Frozen e Viva – A vida é uma festa.

Assim, a série promete ser uma produção bem completa e envolvente com uma trilha sonora especial para contar a história do casal.

A morte de Vision

Um dos pontos de curiosidade por parte dos fãs é sobre a morte do Visão, no último filme dos Vingadores. Ao final, a morte do personagem não foi revertida.

Assim, essa curiosidade está gerando muitas teorias sobre a nova série. Será que essa mistura de universos vai trazer algum impacto para o herói?

Trailer de WandaVision

Está ansioso para a chegada de WandaVision no streaming Disney+? Que tal dar uma olhadinha nos trailers já lançados para aumentar ainda mais a ansiedade?

Os dois trailers oficiais de WandaVision trazem alguns questionamentos que podem ser respondidos na primeira temporada da produção.

Assim, a série promete ser uma nova era para o Universo Marvel, que deixou os fãs carentes com o fim da saga dos Vingadores. Além disso, promete alavancar ainda mais o streaming da Disney+ no Brasil.

Também está ansioso pela estreia da série? Que tal conferir um pouco mais sobre as séries que vão estrear em 2021 para aliviar a espera pelo dia 15 de janeiro? 2021 promete trazer séries incríveis sobre heróis e anti-heróis, como Loki. Além de nos introduzir a personagens secundários, como Falcão e o Soldado Invernal.

Então, será um grande ano para os fãs do Universo Marvel. Aproveite para deixar nos comentários o que você está esperando para essa nova fase da Marvel após a estreia de WandaVision!