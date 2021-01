2020 trouxe séries e filmes incríveis, como O Gambito da Rainha, The Mandalorian e a nova temporada de The Boys. E, as estreias de série para 2021 também prometem!

Mesmo com as gravações adiadas, algumas produções confirmaram estreia para 2021 e vão nos encantar e nos emocionar. São diversos títulos que estão deixando os apaixonados por séries muito ansiosos.

Por isso, o DCI preparou uma lista das estreias de série para 2021 que estão dando o que falar. Pega o calendário e já marca a data da chegada da sua série favorita.

As principais estreias de série para 2021

Live Action, séries de heróis e regravações. Produções da Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ estão agitando o mundo do entretenimento.

Sim, 2021 promete trazer muitos sucessos para quem gosta de assistir a uma boa série. Conheça as principais estreias de série para esse ano:

Falcão e o Soldado Invernal

Para quem acompanhou os filmes da Marvel, deve ter surgido uma vontade de conhecer mais sobre as histórias dos personagens secundários, como Falcão, por exemplo.

Pensando nesse público, a Disney+ vai lançar a série Falcão e o Soldado Invernal. A série será protagonizada por Anthony Mackie e Sebastian Stan tem sua estreia agendada para o dia 19 de março.

Wanda Vision

Outra série do universo Marvel que estreará em 2021 é Wanda Vision. No último Vingadores, os dois tiveram muito destaque e quase Wanda era a responsável por derrotar o vilão Thanos.

Assim, a nova série da Disney+ contará a história de Wanda Maximoff e Vision, que se esforçam para levar uma vida normal sem transparecerem que são ssuper-heróis. A série tem data de estreia para janeiro de 2021.

Fate: Saga Winx

Para as crianças dos anos 90 e início dos anos 2000, as Winx fizeram parte do entretenimento delas. As bruxinhas ganharam um live action da Netflix, que estreia em janeiro de 2021.

Fate: Saga Winx além de relembrar a infância, traz um elenco diversificado, buscando representatividade e se adequa bem às demandas da sociedade nos dias de hoje.

Estreias de série para 2021 – O Senhor dos Anéis

Outra série que promete dar o que falar é O Senhor dos Anéis. Apesar de ainda não sabermos ao certo qual será a história que guiará a produção, já que o universo do Senhor dos Anéis é muito vasto.

Mas, a Amazon Prime Video anunciou a série em 2017 e tudo indica que ela estreará ainda em 2021. Nós estamos ansiosos para conferir a produção!

Loki

Parece que os heróis e vilões vão tomar conta das produções em 2021, não é mesmo? a Disney+ anunciou a série Loki, que conta algumas aventuras do Deus da Trapaça. A produção será estrelada pelo nosso querido Tom Hiddleston, que faz o Loki nos filmes Thor e nos Vingadores.

A produção promete fazer grande sucesso, pois o vilão tornou-se super querido por parte dos espectadores do universo Marvel. Ainda não há data de estreia para a produção, mas a série já ganhou um teaser e um trailer.

Estreias de série para 2021 – Gossip Girl

Por fim, não podemos deixar de falar sobre o reboot de Gossip Girl. A série é uma espécie de continuação, mas com outros personagens e outra garota do blog. A série se passará alguns anos depois do evento.

Confira o artigo completo que preparamos sobre essa produção que estreará em 2021. A estreia está prevista para o segundo semestre.

A história do palavrão

Uma série estrelada por Nicolas Cage que vai contar a origem dos seis palavrões mais utilizados atualmente. A produção é original Netflix e estreia no dia 07/01. A série promete arrancar boas risadas dos espectadores.

Essa produção é uma das séries que vão estrear em janeiro de 2021 na Netflix. Então, que tal conferir o trailer da produção que está por vir?

Assim, a nossa ansiedade para assistir às produções só aumenta, não é mesmo? As séries que vão estrear em 2021 prometem fazer muito sucesso. Mas, calma! 2021 já chegou e durante todo o ano conheceremos produções incríveis e emocionantes. Já pode se programar para assistir.

