Zaquieu novela Pantanal: Silvero Pereira dá spoiler de viagem pantaneira

A vida de Zaquieu vai mudar nos próximos capítulos da novela Pantanal. O mordomo vai acompanhar Irma (Camila Morgado) em uma viagem para a região centro-oeste, mas acaba fazendo morada no local e aprende a ser peão. O ator Silvero Pereira deu alguns spoilers em suas redes sociais sobre os próximos passos do personagem.

Zaquieu da novela Pantanal vira peão

Zaquieu da novela Pantanal vai sair do núcleo do Rio de Janeiro e irá para as terras de José Leôncio (Marcos Palmeira) junto com Irma. A tia de Jove (Jesuíta Barbosa) decide fazer uma visita para o ex-cunhado e o sobrinho, e leva o mordomo para lhe fazer companhia. No decorrer da trama, o empregado da mansão Novaes vai ficar muito próximo de Filó (Dira Paes) e passará a trabalhar como cozinheiro na fazenda.

O personagem de Silvero Pereira vai decidir ficar de vez na região pantaneira. Ele vai se apaixonar por Alcides (Juliano Cazarré) e aprenderá o ofício de peão para ficar mais próximo do funcionário de Tenório (Murilo Benício). Na versão original da trama, Zaquieu ganhou o título de “primeiro peão homossexual”.

No entanto, o mordomo vai sofrer na região. Assim como aconteceu com Jove, o personagem ouvirá comentários homofóbicos a seu respeito. A paixão por Alcides não será correspondida – o peão é um dos mais preconceituosos e machistas do núcleo. Além disso, ele já estará envolvido com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), com quem terá um final feliz.

Zaquieu tem um papel importante no final da novela, ao menos foi o que aconteceu em 1990. Tenório irá descobrir que Alcides mantém um caso com sua esposa e castra o rapaz. Para se vingar do patrão, o amante de Maria Bruaca vai armar um plano junto ao mordomo.

Quando Alcides fica na mira de Tenório, que está armado, Zaquieu distrai o crápula, que acaba atirando em sua direção. O personagem é baleado, mas sobrevive.

O peão aproveita que Tenório está distraído e o acerta com uma lança. O pai de Guta (Julia Dalavia) morre e cai em um rio cheio de piranhas, que devoram seu corpo. Em seguida, Alcides rapidamente presta socorro ao amigo que lhe ajudou a matar seu rival. “Zaquieu, você foi minha salvação”, diz o amante de Maria Bruaca. “Então já posso morrer”, responde o rapaz.

O mordomo vai para o hospital, recebe os cuidados necessários e ganha alta. Porém, ele fica triste ao saber que Alcides foi embora do Pantanal com Maria Bruaca.

Silvero Pereira dá spoiler sobre o personagem

Nesta quinta-feira, 12 de maio, Silvero Pereira deu um pequeno spoiler sobre as próximas cenas de Zaquieu na novela Pantanal.

Tudo indica que o mordomo vai chegar na fazenda de José Leôncio por meio da chalana comandada por Eugênio (Almir Sater). “Acabei de gravar duas cenas com o Almir Sater dentro da Chalana no meio do Rio e foi EMOCIONANTE. Que privilégio fazer parte dessa experiência”, escreveu o ator.

Ontem, ele já havia falado sobre a sua chegada na região. “Eu estou no meio do PANTANAL e amanhã gravo com o Almir Sater. Cês tem noção da realização desse sonho? Obg forças da natureza pelos caminhos traçados”, publicou.

As cenas quem mostram a ida de Irma e Zaquieu ao Pantanal ainda não tem data para ir ao ar. Quem também deve embarcar rumo ao centro-oeste é Madeleine (Karine Teles), mas a dondoca morrerá em um acidente aéreo enquanto sobrevoa a região durante uma tempestade.

