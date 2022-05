Zaqueu Pantanal primeira versão: personagem morreu em 1990?

O Zaqueu de Pantanal primeira versão passa por muitos momentos difíceis quando larga a cidade pelo campo. No folhetim de 1990 da Manchete, o personagem leva um tiro de Tenório e precisa ir às pressas ao hospital. Ele sobrevive? Intérprete do remake disse que foram realizadas mudanças no roteiro da segunda versão da novela.

Zaqueu morre em Pantanal primeira versão?

Zaqueu não morre na primeira versão de Pantanal, mas quase dá seus últimos suspiros durante um embate contra Tenório. Tudo acontece depois que Alcides é vítima de uma castração pelas mãos do personagem vivido por Antônio Petrin em 1990 e hoje papel de Murilo Benício. Apaixonado pelo amigo, Zaqueu decide ajudar Alcides a se vingar de Tenório.

Os dois bolam uma emboscada que acontece na beira do rio, enquanto o vilão pesca. Alcides briga com o mau-caráter por tê-lo castrado e fica na mira do marido de Maria Bruaca, que tem uma arma em mãos. Zaqueu, que está afastado da dupla, chama a atenção de Tenório e dispara contra o vilão, que atira de volta.

A distração é boa o suficiente para que Alcides consiga se aproximar do rival e enfie uma lança na barriga do fazendeiro. Em seguida, Alcides corre até Zaqueu, que está no chão. Ele repara que o colega foi atingido pelo tiro de Tenório e agradece a ajuda. “Zaqueu, você foi minha salvação”, diz o amante de Maria Bruaca. “Então já posso morrer”, comenta o peão.

“Morrer que nada peão, você é muito macho”, afirma Alcides. O corpo de Tenório vai parar no rio para ser comida pelas piranhas e Zaqueu é levado para um hospital em Campo Grande. O personagem se recupera do ferimento e dá um depoimento para a polícia sobre o que aconteceu com Tenório. Ao receber alta e retornar ao Pantanal, o ex-mordomo se entristece quando descobre que Alcides foi embora com Maria Bruaca.

Quem foi Zaqueu na primeira versão da novela Pantanal?

Em 1990, o Zaqueu da primeira versão da novela Pantanal foi interpretado pelo ator João Alberto Pinheiro. Infelizmente, o ator faleceu pouco depois da participação na novela da Manchete. Em 1992, com 31 anos de idade, João foi vítima de uma meningite e pneumonia em consequência da AIDS.

Zaqueu da primeira versão de Pantanal foi o único trabalho dele nas telinhas. As possibilidades de a carreira do ator ter ganhado uma guinada após o folhetim eram grandes, já que seu personagem fez sucesso na época.

Antes de tentar a vida de ator, João buscava a carreira de cantor. Ele chegou a lançar um LP. Intitulado Luar do Amor, o álbum do famoso ganhou estreia em 1988.

Quem é o Zaqueu de 2022?

No remake de 2022 da TV Globo, o papel de Zaqueu ficou para o ator Silvero Pereira, cearense de 39 anos de idade. O remake da TV Globo é o segundo folhetim do currículo do famoso. A estreia de Silvero em uma novela aconteceu em 2017, quando interpretou Nonato em A Força do Querer. Além disso, ele também ficou conhecido do público com o cinema, em que apareceu em obras como: Bacurau (2019) e Serra Pelada (2013).

Em papo com a imprensa antes do início da novela, Silvero compartilhou que alguns pontos do núcleo de Zaqueu mudaram desde a primeira versão de Pantanal. Por conta da novela conter estereótipos, pois o personagem era gay. Silvero também contou que Zaqueu continua se apaixonando por Alcides no remake, mas que a abordagem dos sentimentos do mordomo serão diferentes.

Não foi revelado se haverá um final diferente para Zaqueu do que o exibido na primeira versão de Pantanal. Porém, até agora, a castração de Alcides está cotada para acontecer no remake. Assim, é possível que o resto da trama continue intacta e Zaqueu seja peça importante na vingança do vilão contra Tenório.

O ator Silvero Pereira contou sua história de vida ao programa Espelho, do Canal Brasil:

