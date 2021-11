Zayla se vinga de Madame Lambert em Nos Tempos do Imperador

Zayla (Heslaine Vieira) sai da cadeia com sede de vingança contra Madame Lambert (Lorena da Silva) em Nos Tempos do Imperador. Para isso, ela terá a ajuda de Tonico Rocha (Alexandre Nero), com quem está tendo um caso. As informações são do Notícias da TV.

Madame Lambert perderá o ateliê em Nos Tempos do Imperador

A filha de Dom Olu (Rogério Brito) foi direto para a cadeia ao se envolver em uma briga com Madame Lambert. A jovem ouviu uma série de ofensas raciais da ex-chefe e acabou ferindo a dona do ateliê com uma tesoura.

Após sair de trás das grades, a ex-namorada de Samuel (Michel Gomes) decide romper relações com seus pais e se une de vez a Tonico para conseguir dar o troco em quem ficou em seu caminho.

Para ajudar sua amante, o deputado decide comprar o local onde fica o ateliê da madame e o entrega para Zayla. “A partir de agora, o ateliê não será mais de madame nenhuma. Comprei essa casa para você”, dirá o marido de Dolores (Daphne Bozaski).

Ao chegar ao ateliê, a madame levará um susto. “Ah, então foi o senhor que comprou. Muito bem, mas poderia ter me dito, eu ficaria mais tranquila. Afinal, tenho um negócio aqui […] Pode ficar sossegado, sou ótima inquilina. Estava com medo de alguém comprar e me tirar daqui”, dirá a costureira.

“Pois é justamente isso que eu vou fazer”, afirmará o vilão. Neste momento, Zayla irá surgir. “Estou livre, como pode ver. E muito feliz porque Tonico comprou esta casa e aqui só pode ter um ateliê: o meu. E a madame, rua! Fora daqui. Fora”, gritará a jovem.

Zayla e Tonico então expulsam Madame Lambert aos berros.

Quem é a personagem?

Em Nos Tempos do Imperador, Madame Lambert é a dona de um ateliê de alta costura no Rio de Janeiro. Ela contrata Zayla para trabalhar no local, mas não dá o devido reconhecimento para a jovem, além de sempre desconfiar que a garota rouba itens do local.

O clima entre as duas ficou ainda pior quando Zayla costurou um vestido para a Condessa de Iguaçu e a madame pegou os créditos todos para si, sem citar que quem havia feito a peça havia sido a assistente. Ela também assumiu que havia sido a garota que havia furtado o broche de Lota (Paula Cohen).

A madame faz muitas ofensas à Zayla e acaba levando uma tesourada da funcionária.