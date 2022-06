Zé Leôncio fica pobre? Rei do gado vai enfrentar crise financeira?

Quem acompanha o dia a dia da família Leôncio na novela Pantanal deve querer descobrir se Zé Leôncio fica pobre na trama. O rei do gado é o provedor de muitos e às vezes se envolve em enrascadas financeiras no folhetim. Além disso, o dinheiro do patriarca será alvo de brigas e inveja nos capítulos que ainda estão por vir no remake.

Zé Leôncio fica pobre na novela Pantanal?

Considerado o “Rei do Gado”, Zé Leôncio fica pobre na novela Pantanal? A resposta é não. O pantaneiro será alvo das maracutaias do vizinho Tenório e ainda sofrerá com a incerteza de quem assumirá seus negócios, mas surpreendentemente, Jove dará conta do recado. O caçula do pecuarista será seu sucessor e manterá o império agropecuário prosperando.

Apesar dos altos e baixos nos negócios, no final da trama o pecuarista deixará uma fortuna para sua família, incluindo propriedade, avião particular, muitas cabeças de gado e mais alguns presentinhos para os filhos e Filó – que se torna oficialmente sua esposa.

Mas Jove não comandará tudo sozinho. O rapaz assume a administração com a ajuda de Tadeu como braço direito. No último capítulo da versão original, Jove aparece em retorno à fazenda após uma viagem de negócios no avião particular da família deixado pelo rei do gado.

Se nada mudar entre os acontecimentos de 1990 e do remake de Pantanal, a fortuna de Zé Leôncio será alvo de gananciosos nos próximos capítulos da trama. Com a possibilidade de casamento entre Tadeu e Guta, Tenório tentará usar o rapaz e incentivará o peão a pedir sua parte da herança para Zé Leôncio com antecedência.

Golpes contra Zé Leôncio em Pantanal

O pedido acabará gerando uma crise entre pai e filho, principalmente porque Zé Leôncio questionará o interesse de Guta no possível casamento, o que deixará Tadeu irritado. Para quem já quer saber como será o desfecho desta história, Guta não se sentirá bem com a situação e acabará terminando com Tadeu. O jovem ficará desolado e pedirá perdão para o pai por ter sido ingênuo sobre os interesses da família de Tenório no dinheiro dos Leôncio.

Além disso, no futuro da novela, outros vão aparecer de olho na fortuna da família, já que Zé Leôncio fica pobre não é uma realidade. A jornalista Erika vai chegar à trama de mansinho, como uma profissional que deseja fazer uma matéria sobre o bioma. Ela se envolverá com Zé Lucas e depois partirá, mas retornará ao pantanal pouco depois.

Quando retornar ao Mato Grosso do Sul, a moça dirá para Zé Lucas que está grávida dele. Desta vez, a jornalista estará acompanhada do pai, um deputado. O político se mostrará muito interessado na fortuna de Zé Leôncio, além do prestígio do nome do rei do gado, e vai incentivar que um casamento entre sua filha e o primogênito de José Leôncio aconteça. Porém, a união irá por água abaixo quando Zé Lucas descobrir que a gravidez é falsa

Quem vai ficar com a sela de prata

A sela de prata é um dos itens mais importantes da herança de José Leôncio. E não por uma questão de dinheiro, mas respeito, já que a sela pertencia a Joventino, o pai de Zé Leôncio. O cobiçado presente ficará com Tadeu no final da novela Pantanal, caso não sejam realizadas mudanças no remake da TV Globo.

Porém, se engana quem pensa que o rapaz ganhará a sela por derrotar os irmãos na competição criada pelo rei do gado. O peão será reconhecido por Jove e Zé Lucas como o merecedor da sela entre eles e por isso a dupla vai ceder e dar a vitória antes da hora para o irmão do meio.

Na reta final da novela, José Leôncio conversará com os filhos para entender a motivação da desistência de ambos da competição e permitirá que Tadeu herde a sela de prata. Pouco depois, ele dará as notícias para o filho de Filó, que ficará emocionado. O rei do gado vai elogiar a atitude dos filhos e dirá que Joventino ficaria feliz em saber que Tadeu ficou com o presente que é tão estimado na família.

Relembre a competição criada por Zé Leôncio pela sela na novela Pantanal.

Agora que você leu sobre Zé Leôncio fica pobre, veja outras matérias sobre Pantanal:

Quem é o pai de Marcelo em Pantanal? Rapaz não é herdeiro legítimo de Tenório

Filho Irma e Trindade terá poderes? Relembre Pantanal 1990

Isabel Teixeira novelas: relembre papeis antes de Maria Bruaca