Zig Zag é cancelado após audiência ruim e Globo põe filme no lugar

Menos de três meses no ar, o programa Zig Zag chegará ao fim por causa da baixa audiência. A temporada do dominical comandado por Fernanda Gentil iria até janeiro de 2022, mas a emissora acabou antecipando o fim e o programa que tem Everaldo Marques, Hortência e Marco Luque no elenco será exibido pela última vez no domingo, dia 19 de dezembro.

Zig Zag Audiência

Desde que estreou, em 3 de outubro, o programa da Globo não foi muito bem recebido pelo público. Em grande parte, pesou a dinâmica, cheias de brincadeiras ao mesmo tempo e regras difíceis de entender. Para emplacar, a atração até chamou convidados famosos, mas continua sem sucesso na audiência. Prova disso é que o quadro apresentou audiência inferior a do “The Voice Kids”, que ocupava o mesmo horário aos domingos.

Em resumo, dois times, com seis participantes de cada lado – sendo três homens e três mulheres -, se enfrentam em três grandes desafios. Os competidores precisarão se organizar e definir as melhores estratégias em cada uma das partidas para acumular mais pontos e serem os campeões.

De acordo com Segundo Tony Goes, colunista da Folha de S. Paulo, em alguns momentos a atração até que perdeu para o “Domingo Legal”, do SBT. Assim, mesmo com 18 episódios já gravados, a emissora decidiu antecipar o fim.

Globo vai exibir nova sessão de filme e The Voice +

Com o fim antecipado do Zig Zag Arena, a faixa das 15 horas dos domingos será ocupada por mais uma sessão de filme. No dia 26 de dezembro, a Globo vai exibir na Temperatura Máxima “Thor: Ragnarok” e em seguida, às 14h45, entrará com “Campeões De Bilheteria” e passará o filme “King Kong”. A nova faixa de longas vai até o dia 23 de janeiro.

No dia 30 de janeiro de 2022 a Globo vai estrear o “The Voice +”, reality musical voltado para talentos com mais de 60 anos de idade. Fafá de Belém é o novo nome no time de técnicos, ao lado dos cantores Daniel, Ludmilla e Mumuzinho.