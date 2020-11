ASMR: entenda os sussurros que são sensação no Youtube

Você já viu algum vídeo de pessoas sussurrando ou fazendo barulhos considerados agradáveis com objetos ou alimentos, por exemplo? Se a resposta for sim, você já viu um vídeo de ASMR. Mas você sabe qual é o significado da sigla e as sensações que ele pode provocar nas pessoas?

O que é ASMR?

ASMR é o termo para a sensação que as pessoas têm quando assistem a vídeos estimulantes ou participam de outras atividades – geralmente aquelas que envolvem atenção pessoal. Muitas pessoas descrevem a sensação como “formigamento” que percorre a nuca e a espinha de alguém. Outros dizem que a sensação é profundamente relaxante e pode até fazer com que caiam no sono.

O nome é uma sigla em inglês que significa Autonomous Sensory Meridian Response, ou Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano, em português, ou seja que provoca sensações agradáveis no corpo.

O que o ASMR causa nas pessoas?

Para além do significado de ASMR, a técnica ou resposta sensorial causa uma sensação agradável ou de prazer nas pessoas, provocada por algum estímulo externo. Sensações como sono, concentração, relaxamento, calma e até arrepios são comuns, além de formigamentos, que começam na cabeça e se espalham pelo restante do corpo. No caso dos vídeos do Youtube, esses estímulos externos costumam ser, geralmente, sonoros e visuais, e podem ajudar as pessoas a relaxar e até a dormir.

4 canais para entender na prática o significado

Para entender na prática o significado da prática – e as sensações que ele traz, muitas pessoas utilizam o Youtube. Justamente por causar sensações agradáveis como calma e concentração por meio de estímulos externos, as pessoas buscam alternativas para sentir prazer e relaxamento e os vídeos com as técnicas de ASMR é a mais popular das alternativas. ASMR é o terceiro tema de pesquisa mas popular do Youtube.

Existe uma variedade de vídeos no Youtube com técnicas de ASMR, alguns com horas de duração e milhões de visualizações. Entre eles há vídeos com pessoas sussurrando, falando pausadamente, abrindo embalagens, comendo (ASMR de comida), fazendo cortes de papel, mexendo em objetos variados, entre outros.

Também existem os chamados “roleplays”, uma técnica utilizada nos vídeos de ASMR que que reproduzem sons do dia a dia, do cotidiano, que também causam efeito relaxante. Apesar de ajudar muitas pessoas a relaxar ou até mesmo a dormir, não há grandes comprovações de que os vídeos de ASMR alterem algum mecanismo cerebral.

