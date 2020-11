Você já deve ter ouvido falar a palavra “burnout”. O termo tem se tornado ainda mais conhecido nos últimos anos, devido à vida acelerada a qual levamos, com uma rotina bem corrida.

Mas, o que é burnout? Podemos prevenir a síndrome? Qual o tratamento adequado?

O DCI entrevistou a terapeuta Camila Custódio, do Consultório Emocional, para explicar tudo sobre o burnout e ajudar você a entender um pouco mais sobre a síndrome.

Conheça um pouco mais sobre a síndrome de burnout e como se dá o aparecimento do distúrbio.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O que é burnout?

Antes de tudo, é importante saber o que significa burnout e como essa síndrome funciona.

A profissional, Camila, explica que burnout é um distúrbio caracterizado pela tensão e desgaste emocionais que levam a pessoa a um esgotamento físico, profissional e mental.

Então, o estado pode estar relacionado a condições de trabalho, estudos ou a vida pessoal quando muito atribuladas.

A terapeuta afirma que as pessoas que possuem jornadas duplas são mais suscetíveis a serem afetadas pela síndrome.

Como o burnout se manifesta?

O burnout se manifesta quando a relação com o trabalho acaba se transformando em estresse, ansiedade e nervosismo intensos.

Assim, a pessoa é levada ao seu limite físico ou emocional, sentindo-se extremamente cansada, desmotivada e esgotada.

A profissional afirma que a doença não está apenas relacionada ao trabalho, podendo também ser fruto do acúmulo das tarefas de faculdade ou da escola e até mesmo em tarefas domésticas.

Assim, o esforço excessivo esforço físico, mental ou emocional seguido de poucos momentos de pausa, realaxamento ou descontração faz com que o burnout apareça.

Mas, outros fatores também podem influenciar no aparecimento do burnout, como problemas com chefe, familiares ou relacionamentos.

Outros fatores

Além disso, outros fatores também podem influenciar para o aparecimento da síndrome. Por exemplo, pessoas mais empáticas tendem a estar mais sobrecarregadas e estão mais vulneráveis.

Workaholics, profissionais da area da saude, assistentes sociais, psicólogos, jornalistas, professores, bombeiros, advogados e policiais estão entre as profissões mais afetadas.

Por consequência, nessas profissões, as mulheres, em especial aquelas que levam dupla ou até mesmo tripla jornada de trabalho, conciliando carreira, maternidade, família, casa e estudos são as mais suscetíveis.

Sintomas do Burnout

O burnout frequentemente é confundido com outros problemas emocionais, porque os sintomas também estão presentes em outras patologias mentais.

É importante atentar-se aos sintomas para buscar o tratamento adequado. A terapeuta elenca os principais sintomas do burnout:

Alterações no sono;

Dores musculares e de cabeça;

Irritabilidade;

Alterações de humor;

Falhas na memória;

Dificuldade de concentração;

Agressividade;

Falta de apetite;

Agressividade;

Isolamento;

Depressão;

Pessimismo;

Baixa autoestima;

Sentimento de apatia e desesperança.

Além disso, a síndrome mexe com a imunidade, deixando a pessoa mais suscetível a doenças oportunistas, como gripes frequentes.

Como prevenir a síndrome de burnout?

Mas como prevenir a síndrome de burnout? É possível?

A profissional afirma que ter momentos de relaxamento é essencial para evitar e prevenir a síndrome. Além disso, a prática de exercícios físicos contribui para prevenção.

Uma alimentação equilibrada também é fundamental para uma vida mais saudável, inclusive emocionalmente.

A terapeuta ainda afirma que o cuidado consigo é essencial, aprender a não se cobrar tanto, fazer as coisas no seu tempo são atitudes que podem aliviar a tensão e o esgotamento.

Além disso, o acompanhamento psicológico é um grande aliado para evitar a síndrome de burnout.

Qual o tratamento para o burnout?

O tratamento para o burnout é feito após o diagnóstico. Para diagnosticar, você deve procurar um psicólogo ou psiquiatra.

Então, o profissional vai indicar a quantidade de sessões necessárias para o tratamento e fazer o acompanhamento do caso para a evolução do tratamento.

Assim, a síndrome do burnout é mais comum do que imaginamos, segundo uma pesquisa, cerca de 33 milhões de brasileiros sofriam dessa síndrome antes da pandemia.

Por isso, é importante termos conhecimento sobre os sintomas e os fatores que contribuem para o aparecimento da síndrome de burnout.

Assim, a síndrome de burnout é um distúrbio que pode acometer diversas pessoas devido ao esgotamento físico, mental e emocional.

A nossa rotina corrida, o esgotamento físico e mental podem gerar ansiedade, assim como outros fatores também contribuem para isso. Por isso, você deve ficar alerta aos sintomas e ter autoconhecimento.