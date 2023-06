Mito ou no frio os pelos crescem mais rápido?

Existem muitos fatores que contribuem para a rapidez de crescimentos dos pelos. Às vezes, o cabelo cresce lentamente por causa da genética, mas também existem fatores ambientais que podem desacelerar o crescimento, como mudanças do tempo. Afinal, os pêlos crescem mais rápido no frio ou é mito?

No frio os pelos crescem mais rápido?

Os pelos não crescem mais rápido no inverno, nem mesmo no verão, pelo menos não em humanos. A afirmação foi extraída de publicação do jornal Outside, que entrevistou o dermatologista John DeSpain, do DeSpain Cayce Dermatology Center & Medical Spa em Columbia, Missouri.

“Algumas áreas crescem mais rápido, mas a taxa de crescimento é bastante constante durante todo o ano". O cabelo da cabeça, uma linha de base bastante consistente, cresce na mesma velocidade – cerca de 1,25 centímetro por mês – em toda a sua cabeça. “Suspeito que os pelos das pernas sejam quase iguais aos do couro cabeludo”, disse o médico.

O que pode ser observado nos períodos mais quentes é que, geralmente, se é ingerida mais vitamina D. O sol faz o cabelo crescer mais rápido porque o corpo sintetiza os raios UVB do sol em vitamina D , que ajuda o corpo a regular a produção de queratina. Quando há deficiência de vitamina D, essa regulação falha, provocando a queda dos fios.

Além disso, quando as pernas ficam cobertas por longos períodos de tempo, qualquer novo crescimento é menos perceptível. Portanto, embora os pelos das pernas tecnicamente não cresçam mais rápido no inverno, pode parecer que estão crescendo em um ritmo acelerado.

Como fazer com que o cabelo cresça mais rápido?

Mas tal como acontece com a pele, uma dieta equilibrada e saudável pode fazer maravilhas pelo seu cabelo. Comer alimentos ricos em óleos naturais, minerais e vitaminas ajudará a dar ao seu corpo tudo o que você precisa para manter o cabelo com uma aparência mais saudável e também para o seu bem-estar.

Certifique-se de que sua dieta inclua bastante vitamina C, A e E, bem como ferro e selênio, que podem ser encontrados em uma variedade de frutas e vegetais frescos, carne, peixe, nozes e cereais ajudará a fortalecer seu sistema imunológico e causar danos reparo que pode ocorrer em seu cabelo. Evite comer quantidades excessivas de alimentos processados ​​que contenham quantidades maiores de açúcar, gorduras trans e produtos químicos e geralmente menos nutrientes.

Mas se você estiver realmente preocupado, procure orientação médica. Eles podem ajudá-lo a descartar quaisquer condições subjacentes e lhe dar tranquilidade.

