O que fazer quando a umidade do ar está baixa?

O Centro-Oeste e parte do Sudeste do Brasil atravessa um período de baixa umidade do ar em agosto de 2023, o que afeta a saúde e a qualidade de vida. Como a chuva ainda pode demorar para chegar em algumas cidades neste inverno, veja o que pode ser feito para deixar os ambientes mais confortáveis.

O que fazer para melhorar a baixa umidade do ar?

Existem muitas maneiras de aumentar a umidade em sua casa que são baratas e fáceis de fazer. Adicionar plantas à sua casa pode aumentará o nível de umidade do ar ou estender toalhas molhadas pelo ambiente. No entanto, se esses métodos mais passivos falharem, é aconselhável utilizar umidificadores individuais para cada cômodo da casa.

Você tem várias opções para melhorar a qualidade do ar se estiver muito seco. Você pode:

– Use um umidificador ou vaporizador;

– Coloque tigelas de água em vários locais da sua casa;

– Espalhe toalhas molhadas pela casa;

– Reduza o uso do ar-condicionado, que deixa o ambiente ainda mais seco;

– Mantenha sua hidratação;

– Não fazer exercícios físicos ao ar livre entre as 10h e 17h quando a umidade do ar estiver baixa;

–Lavar as narinas com soro fisiológico e/ou faça inalações com o mesmo produto;

– Manter os ambientes arejados e livres de tabaco e poeira;

– Evite frequentar lugares fechados em que haja grande concentração de pessoas ou procure ventilar ao máximo os ambientes fechados.

Cuidados com a saúde no tempo seco

Veja os níveis de medição da umidade do ar:

Entre 21% e 30% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

Consumir água à vontade.

Entre 12% e 20% por dois dias seguidos: estado de alerta

Observar as recomendações do estado de atenção;

Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

Evitar aglomerações em ambientes fechados;

Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência

Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

Manter os ambientes internos úmidos.

