De janeiro a junho de 2023 mo Brasil, 53 pessoas foram diagnosticadas com febre maculosa - e oito mortes registradas na Região Sudeste. A doença não é nova, mas o aumento de casos traz uma série de dúvidas, como em relação ao contágio. A Febre maculosa passa de pessoa para pessoa? Entenda.

Como é a transmissão da febre maculosa?

A febre maculosa é transmitida pelo carrapato-estrela, mas não passa de pessoa para pessoa. De acordo com o Ministério da Saúde, a transmissão se dá, principalmente, pela picada do carrapato estrela. Entretanto, potencialmente, qualquer espécie de carrapato pode albergar a bactéria causadora da Febre Maculosa, como por exemplo, o carrapato do cachorro.

Os principais sintomas da Febre Maculosa são:

A doença recebe o nome de "febre maculosa" devido ao sintoma característico de manchas avermelhadas (maculas) que aparecem na pele dos pacientes infectados.

- Febre

- Dor de cabeça intensa.

- Náuseas e vômitos.

- Diarreia e dor abdominal.

- Dor muscular constante.

- Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés.

- Gangrena nos dedos e orelhas.

- Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões causando paragem respiratória.

Como evitar o contágio?

Devem ser adotas algumas medidas para evitar a doença, principalmente em locais onde haverá exposição à carrapatos:

- Use roupas claras, para ajudar a identificar o carrapato, uma vez que ele é escuro.

- Use calças, botas e blusas com mangas compridas ao caminhar em áreas arborizadas e gramadas.

- Evite andar em locais com grama ou vegetação alta.

- Use repelentes de insetos;

- Verifique se você e seus animais de estimação estão com carrapatos;

- Se encontrar um carrapato aderido ao corpo, remova-o com uma pinça.

- Não aperte ou esmague o carrapato, mas puxe com cuidado e firmeza. Depois de remover o carrapato inteiro, lave a área da mordida com álcool ou sabão e água.

Quanto mais rápido retirar os carrapatos do corpo, menor será o risco de contrair a doença. Após a utilização, coloque todas as peças de roupas em água fervente para a retirada dos insetos.