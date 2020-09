Uma das dúvidas mais frequentes entre as mães de primeira viagem é se o enxoval de bebê tem tudo o que o seu ele precisa. Se você precisa de ajuda nessa tarefa, chegou no post certo!

Enxoval de bebê: Uma lista com tudo que você precisa no frio e no calor

Preparar um enxoval de bebê é uma tarefa deliciosa, mas que também cria muitas dúvidas – principalmente entre as mães de primeira viagem.

Afinal, com tantas opções de roupinhas, acessórios e cosméticos, como saber o que realmente é necessário?

Adeque o enxoval à sua realidade

Para começar, então, é preciso ter em mente que tipo de enxoval você quer ou pode comprar. Assim, se você quer economizar, uma dica é adquirir uma lista básica antes do nascimento do bebê.

Logo após ele nascer, você vai se acostumando com a nova rotina e entendendo melhor o que é necessário para o seu bebê. Além disso, foque em itens para usar até os primeiros 3 a 6 meses do seu bebê.

Sem dúvida, fazer um chá de bebê também vai ajudar muito a economizar com vários itens do enxoval de bebê.

Lista do Enxoval de Bebê

Então confira uma lista de enxoval de bebê com vários itens. Eles vão desde as roupas até móveis e acessórios necessários para a o quarto do seu bebê.

Roupas

6 bodies de manga longa

6 bodies de manga curta

8 pares de meia

6 macacões (estilo tip top)

6 mijões (calça com elástico para bebês – as sem pé duram mais)

10 fraldas de tecido de tamanhos diversos (para trocas, limpar a boca, etc)

1 saída de maternidade

2 casacos

Sapatinhos e sandalinhas

Cama, mesa e banho

3 toalhas (escolha as maiores e com capuz)

1 trocador impermeável

Kit higiene (garrafa térmica, pote de água e algodão);

Travesseiro anti-refluxo;

3 conjuntos de lençol para berço

2 mantas (1 leve e 1 mais quente)

Cesto para roupas sujas;

Higiene do bebê

1 kit organizador para produtos de higiene

1 conjunto de manicure para bebês

2 pacotes de algodão

1 bisnaga de creme para assaduras

4 pacotes de lenço umedecido

1 shampoo neutro

1 frasco de sabonete “da cabeça aos pés”

3 pacotes de fraldas descartáveis RN para começar (lembre-se que você pode ganhar muitos itens no chá de fraldas!)

1 frasco de álcool 70% e 4 pacotes de gaze (você vai precisar para higienizar o umbiguinho nos primeiros dias)

1 conjunto de pente e escova para cabelo

Massageador de gengiva e escova de dentes;

Termômetro para banho;

Acessórios

Mamadeira

Banheira

Cadeirinha de carro (com selo Inmetro)

Carrinho de passeio

Berço

Protetor de berço

Mochila ou bolsa

Sling

Ordenhador

Almofada de amamentação;

Enxoval de Bebê Enxuto

Apesar de essa lista ser bem completa, há outros fatores muito importante que você deve levar em consideração na hora de montar o enxoval do bebê. Um deles é a sua condição financeira no momento.

Itens como sapatinhos, saída de maternidade, termômetro para banho, sling, protetor de berço, mamadeira ou ordenhador podem ser deixados de lado. Seja porque você não vai usar no momento, ou porque nunca vai usar, mesmo. Avalie a forma como você pretende interagir com seu bebê e assim saberá o que cortar da lista.

Como Montar o Enxoval de Bebê de Acordo com a Estação

Além disso, é preciso considerar a estação em que ele nascerá. Então, dependendo do clima, você precisará fazer alguns ajustes nessa lista do enxoval.

Enxoval de bebê para o inverno

Se o seu parto deve ocorrer durante o Inverno, sem dúvida o enxoval do bebê precisará de uma quantidade maior de roupinhas mais quentes.

Logo, adicione pelo menos mais 2 de cada um desses itens da lista: casacos, macacões, mijões e bodies de manga longa. Também é muito importante comprar luvas, gorros e meias de lã. Além disso, vale incluir um cobertor mais quentinho.

Eventualmente, no frio pode ocorrer de a roupa demorar a secar. Então, vá avaliando a necessidade de adquirir roupinhas a mais para manter o giro das peças.

A melhor estratégia para vestir o bebê nos dias frios é usar camadas. Assim, caso a temperatura vá mudando ao longo do dia, você pode ir retirando uma ou outra peça.

A indicação, é, então, em dias de frio abaixo de 18º, usar um body de manga longa, mijão, mais um tiptop quentinho, sem esquecer das meias, gorro e luvinhas. Se estiver mais frio do que isso, adicione um casaquinho.

Mesmo assim, não esqueça de incluir algumas roupinhas leves no enxoval do bebê, para aqueles dias que faz um calorzinho surpresa.

Enxoval de bebê para o verão

Um bebê recém-nascido é frágil, mas isso não significa que você deve mantê-lo cheio de roupas mesmo quando for calor. No entanto, muitas pessoas incorrem nesse erro, mas o melhor para os pequenos é dar preferência a roupinhas leves e confortáveis.

Também, mesmo quando o bebê nasce no calor, é interessante manter os itens básicos e suas quantidades no enxoval de bebê.

Isso porque, mesmo que as peças sequem mais rápido por conta do calor, seu bebê vai exigir mais trocas no início. Aliás, na hora de trocar fraldas, acidentes podem acontecer e, com isso, é bom estar preparada.

Assim como no caso anterior, é interessante ter peças condizentes com a estação oposta, pois o clima pode virar.