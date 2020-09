Identidade de Gênero: o que precisamos saber sobre?

Sexo, identidade de gênero, sexualidade e expressão de gênero. Você sabe a diferença entre essas terminologias? Confira as distinções!

Com o avanço e a disseminação midiática das ciências sociais, em específico a terceira onda do Feminismo e o movimento Queer, cada vez mais temáticas como a identidade de gênero tem sido colocadas em pauta. No entanto, o conceito ainda é pouco compreendido pela sociedade.

Talvez boa parte dessa incompreensão sobre a temática, seja oriunda das mudanças nos significados das terminologias utilizadas para denominar os indivíduos no âmbito social.

Outro fator que pode contribuir com noções pré-concebidas sobre identidade de gênero é que, apesar do aumento de estudos e pesquisas sobre identidade de gênero, o número de informações que chegam as camadas mais populares ainda é escasso.

Em primeiro lugar é válido ressaltar que o ser humano é um ser social. Isso significa que as dinâmicas sociais que acontecem em seu entorno interferem e influenciam diretamente em sua individualidade. Por fim, moldando o seu comportamento.

Nesse sentido, fatores externos estão intimamente ligados às noções de sexo, identidade de gênero, sexualidade e expressão de gênero, conceitos que serão explicados a seguir. Entre esses fatores, destacamos fatos históricos, culturais, sociais, econômicos e políticos.

Qual a diferença entre Sexo e Gênero?

Embora seja comum associar o sexo ao ato sexual íntimo, também utilizamos essa palavra para falar sobre às distinções anatômicas e biológicas do corpo humano. São elas: órgãos genitais, mamas, aparelhos reprodutivos, entre outros.

Dadas as características biológicas, o sexo pode ser predominantemente feminino (com vagina), masculino (com pênis) ou intersexual (com genitálias).

Já o gênero é a construção social acerca do sexo biológico. De forma simples, gênero é o comportamento social imposto ao sexo biológico que é designado ao indivíduo após o nascimento.

Um exemplo corriqueiro é a analogia que se faz as cores para designar o gênero de uma criança. A prática é bastante comum nos chás de revelação, onde azul significa que é menino e rosa, menina.

Antes mesmo de nascer, já temos um conjunto de normas e papéis sociais a seguir. Desde a roupa que vestimos às profissões que iremos exercer e até ao modo de nos relacionarmos.

Todavia, com o aumento das pesquisas sobre identidade de gênero, as noções de homem/mulher pautada em uma lógica biomédica e sexo biológico, foram dando espaço a vasta gama de identidades de gêneros existentes.

Mas afinal, o que é identidade de gênero?

Ao nascer, o indivíduo é identificado como homem ou mulher, de acordo com o órgão sexual. Contudo, a identidade de gênero é a maneira que uma pessoa se identifica socialmente. E esta pode ser (ou não) condizente com o sexo biológico.

Ela diz respeito a como o indivíduo se sente relação ao próprio corpo. Mas, diferente do que muitos pensam, a identidade de gênero vai muito além da anatomia. A identidade de gênero é como a pessoa se percebe.

Também é a experiência do indivíduo sobre suas emoções, sobre os sentimentos de pertença ou estranhamento que podem desencadear durante o desenvolvimento biopsicossocial e levá-lo ao reconhecimento de sua identidade.

Tipos de Identidade de Gênero

Existe uma vasta gama de identidades de gênero. No entanto, ao falar sobre a temática, é preciso compreender os três principais tipos. Conheça a seguir as definições dos termos:

Primeiramente, a pessoa cisgênero é aquela que se identifica com a atribuição de gênero ao nascer. Por exemplo: nasceu com pênis e se identifica como homem.

Em contrapartida, a pessoa transgênero não se identifica com o gênero atribuído no nascimento. É o que acontece quando a pessoa nasceu com pênis, mas se identifica como mulher. Logo, podemos dizer que ela é uma mulher trans.

Por fim, o gênero não-binário diz respeito às identidades de gênero que não estão necessariamente atreladas as identidades masculinas e femininas. E podem, também, não se reconhecer como nenhuma delas, apresentando traços de ambas.

Existem ainda, os transsexuais, pessoas transgênero que optam pela cirurgia de redesignação sexual. O procedimento feito com o intuito de adequar as características anatômicas da pessoa transgênero conforme ela se percebe no mundo.

A arte a seguir exemplifica de maneira simples as questões de diversidade de gênero. Contudo, nenhuma destas características é estagnada. Ou seja, fazem parte de um espectro onde existe diversas maneiras de se identificar na sociedade.

Expressões de gênero

Além das terminologias abordadas aqui, outro conceito importante é a expressão de gênero. Essa, por sua vez, é a forma como nos expressamos socialmente. Isso de acordo com o gênero que nos identificamos.

E não tem nada a ver com sexo biológico! Mas sim, a maneira como nos apresentamos ao mundo.

Em suma, é o modo que escolhemos para nos manifestar em público. O que inclui nossas roupas, comportamento e nossos relacionamentos.

Surpreendentemente, muitas pessoas confundem o modo de se relacionar, sexualmente e afetivamente, com identidade de gênero. Desse modo, é importante frisar que identidade de gênero e orientação sexual são coisas bastante distintas.

Identidade de Gênero x Orientação Sexual

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), sexualidade é o desejo afetivo-sexual, romântico ou não-romântico que uma pessoa tem por outra.

Portanto, é o que você define por sua atração quando o assunto é o coração e/ou o sexo.

Conheça algumas expressões usadas para nomear a orientação sexual individual:

Heterossexual: pessoa que sente atração afetiva e sexual por pessoas do gênero e sexo oposto. Por exemplo, homem que se relaciona com mulher, seja ela cis ou trans.

pessoa que sente atração afetiva e sexual por pessoas do gênero e sexo oposto. Por exemplo, homem que se relaciona com mulher, seja ela cis ou trans. Homossexual : pessoas que sentem atração afetiva e sexual por pessoas do mesmo gênero e sexo. Como, por exemplo, homem que se relaciona com homem.

: pessoas que sentem atração afetiva e sexual por pessoas do mesmo gênero e sexo. Como, por exemplo, homem que se relaciona com homem. Bissexual: uma pessoa que sente atração afetiva e sexual por pessoas de ambos os gêneros. Portanto, alguém que se relaciona tanto com homens quanto com mulheres.

uma pessoa que sente atração afetiva e sexual por pessoas de ambos os gêneros. Portanto, alguém que se relaciona tanto com homens quanto com mulheres. Pansexual : é a pessoa cuja atração afetiva ou sexual não depende de gênero sexual ou sexo biológico;

: é a pessoa cuja atração afetiva ou sexual não depende de gênero sexual ou sexo biológico; Assexual: é a pessoa que não sente atração por nenhum gênero e sexo;

é a pessoa que não sente atração por nenhum gênero e sexo; Demissexual: pessoa que só se relaciona sexualmente com outra se tiver emocionalmente envolvida

Desse modo, é necessário compreender que nenhuma orientação sexual é uma opção ou uma escolha. Trata-se, portanto, de uma condição natural dos seres humanos ao modo de relacionar-se.

Resumindo, a orientação sexual refere-se ao modo de sentir. Assim como a identidade de gênero, ela influencia diretamente nossos pensamentos, sentimentos, ações e integrações. E consequentemente, é um fator importantíssimo para a manutenção de nossa saúde física e mental.