O ano novo e as metas de final de ano estão se aproximando . Começar a praticar exercícios, estudar mais, ter uma vida menos corrida, enfim, são diversas as promessas.

A cada final de ano, nasce o desejo de mudar algo na nossa rotina ou de realizar algum sonho que estava guardado por um tempo.

Mas, nem todas as pessoas conseguem cumprir as metas traçadas, deixando para trás os planos e os desejos de um ano diferente.

Por isso, o DCI preparou uma lista de dicas para que você possa colocar em prática suas metas de final de ano, sejam elas quais forem.

Como definir metas de final de ano?

Para começar, vamos falar sobre a importância de saber definir as metas certas, auxiliando você a definir as suas metas de final de ano de forma palpável e correta.

Então, as dicas para definir metas de final de ano são:

Saiba quais são as suas metas: antes de tudo, coloque em um papel o que você deseja realizar no novo ano.

antes de tudo, coloque em um papel o que você deseja realizar no novo ano. Prioridade: coloque suas metas em ordem de prioridade. O que é prioridade para você: viajar ou comprar um carro?

coloque suas metas em ordem de prioridade. O que é prioridade para você: viajar ou comprar um carro? Saiba quanto custa: é importante que você saiba quanto custa a sua meta, assim, você saberá quais os recursos precisa para realizá-la.

é importante que você saiba quanto custa a sua meta, assim, você saberá quais os recursos precisa para realizá-la. Estipule prazos: defina prazos para cada uma de suas metas, isso vai fazer com que você tenha mais controle sobre elas.

Assim, ao terminar essa lista, você vai saber como definir suas metas reais e quais são elas.

Como colocar em prática

Mas, criar suas metas não é tão difícil quanto cumpri-las, coloca-las em prática. Isso porque quando as metas não estão bem definidas, não conseguimos seguir com os planos para mantê-las.

Por isso, é importante seguir algumas dicas para colocar em prática as suas metas de final de ano:

1. Definição das metas certas

Falamos acima sobre como é importante saber definir metas para que você consiga colocar em prática e realizar essa meta.

Por isso, é importante que você siga os passos para definir suas metas de forma correta e palpável, para não perder muito tempo tentando alcançar algo que possa ser adiado.

2. Sem desculpas

Além disso, é importante que você aprenda a não dar desculpas, a não usá-las para evitar esforços em realizar as suas metas.

Não pense em desculpas, pense em soluções para os seus problemas.

3. Tome as rédeas

É importante que você tenha auto responsabilidade. Ou seja, que você assuma o controle da sua vida. Saiba que só você pode lutar para atingir a sua meta.

4. Organize-se

Organização é o principal passo para atingir qualquer meta. Seja organizado e você vai conseguir ter tempo de sobra para se dedicar às suas metas.

Faça anotações, planeje, monte um cronograma. Acompanhe o seu processo. Assim, fica mais fácil de mensurar a sua evolução e saber se está próximo de atingir a meta.

5. Tenha paciência

Saiba que todos têm o seu próprio tempo, que nada vai acontecer na hora que você quer. É preciso ter paciência e resiliência.

Por muitas vezes, você vai querer desistir, mas saiba que tudo depende de você para chegar no seu sonho e atingir a sua meta.

Por isso, é importante ser resiliente para manter as suas metas de final de ano.

6. Compartilhe suas metas

Escolha alguém de confiança para compartilhar suas metas, alguém que o incentive a atingir os seus objetivos. Não é para sair contando para todos, mas é bacana ter alguém para ajudar na motivação.

Assim, você vai conseguir ter um pouco mais de estímulo para conseguir o seu objetivo.

7. Crie um plano de recompensas

Inclua um plano de recompensa para você, isso vai ajudar a dar mais estímulo para bater suas metas. Por exemplo, se conseguir ir para a academia durante os 5 dias da semana, no sábado, você poderá ir à praia.

Assim, você terá alguma motivação maior para lidar com as dificuldades durante o processo. Outra dica importante é incluir as suas finanças em seu planejamento, em suas metas. É de extrema importância manter a sua vida financeira equilibrada.

Então, como você viu, não é tão difícil manter as metas de final de ano, não é mesmo? Basta seguir as dicas acima e manter-se disciplinado.

Com isso, você vai deixar as metas mais palpáveis e, ao final do próximo ano, vai conseguir fazer um balanço bem positivo do que realizou até lá.

Então, você tem metas para final de ano? Conta pra gente o que está planejando para 2021!