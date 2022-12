Ano Novo em Santos 2023: confira a programação da virada

Depois de dois anos, a festa oficial de Ano Novo em Santos está de volta. Um dos destinos mais procurados pelos turistas paulistas devido à proximidade com a capital do estado, a cidade localizada no litoral de São Paulo é uma das que estão programadas para retomar as festas da virada no dia 31 dezembro.

A prefeitura da cidade já divulgou as atrações da festa da virada; veja como vai ser o evento.

Atrações do Ano Novo em Santos

A expectativa da prefeitura para o ano novo de Santos é de que um milhão de pessoas estejam na orla santista para acompanhar os shows e a queima de fogos na noite do dia 31 de dezembro. Confira a programação da festa da virada:

Orquestra Sinfônica

Antes da tradicional queima de fogos, quem estiver na orla de Santos vai poder assistir ao show da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, cujo show está marcado para as 22h na praia do Gonzaga. Na ocasião, o grupo será acompanhado pela “Banda do Síndico”, formada por músicos que acompanhavam Tim Maia. A homenagem vai ocorrer porque, em 2022, o cantor completaria 80 anos de idade. A previsão é de que o show acabe por volta das 23h45.

Banda local

Depois da virada, é a vez de uma banda formada por músicos renomados da cidade se apresentar. No entanto, a prefeitura não divulgou informações detalhadas sobre a atração.

Queima de fogos

Com início previsto para a meia-noite, a queima de fogos será uma das maiores já realizadas no Ano Novo em Santos. 2023 será recebido com 14 minutos de show pirotécnico. De acordo com a publicação oficial da prefeitura da cidade, o show terá efeitos coreográficos e desenhos.

O secretário de Cultura, Rafael Leal, disse que os fogos usados em Santos terão a mesma tecnologia usada em cidades como Dubai, Pequim, Florianópolis e Rio de Janeiro, além dos parques da Disney e, portanto, terá ruído reduzido. Serão 10 balsas espalhadas pela orla, ancoradas a 400 metros da areia para garantir a segurança da população.

Prefeitura de Santos vai montar esquema especial para o Ano Novo

A prefeitura aproveitou a coletiva para divulgar como será o esquema especial montado para garantir que o Ano Novo em Santos seja uma festa sem grandes ocorrências.

Saúde – serão 14 ambulâncias a postos em locais estratégicos da cidade para atender possíveis casos de saúde; seis delas ficarão na orla para receber ocorrências da festa oficial.

Segurança – em relação à segurança da festa da virada, serão 600 agentes envolvidos (Polícia Militar, Guarda Municipal e Companhia de Engenharia de Tráfego – CET) para garantir que a movimentação pela orla seja segura e tranquila.

Limpeza – como é de costume, depois do Ano Novo em Santos, muita sujeira fica acumulada nas areias da praia. Por isso, a prefeitura também realiza um esquema especial para garantir que, horas depois do evento, as praias da cidade já estejam limpas. A previsão é de que 220 funcionários recolham 100 toneladas de lixo. A operação está prevista para começar às 3h do dia 1° de janeiro.

Cidades do litoral de SP com festa de Revéillon em 2023

Outras cidades do litoral paulista já confirmaram que voltarão a fazer festas de Réveillon neste ano. De acordo com informações do Terra, a expectativa é que 5 milhões de turistas vão até as praias localizadas no litoral do Estado para passar o Ano Novo. Na faixa norte, as cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela têm programação musical e queima de fogos confirmadas para a noite de 31 de dezembro.

No litoral sul, onde fica a cidade de Santos, o Ano Novo vai ser realizado em Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe, Ilha Comprida e Cananéia também com queima de fogos e atrações musicais. As prefeituras de São Vicente e Mongaguá ainda não divulgaram as informações sobre a programação da virada do ano.

