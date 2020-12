O pote da calma é um brinquedo simples, que qualquer pessoa pode fazer em casa, e que ajuda as crianças a lidarem melhor com as próprias emoções. O nome vem do inglês “calming jar”.

Basicamente um pote da calma é uma garrafa transparente, de plástico ou acrílico, cheia de água e com um pouco de gliter, tinta ou pecinhas coloridas que se movem dentro do recipiente.

Além de bonito visualmente, podendo ser até mesmo um item da decoração do quarto, é uma forma de deixar as crianças mais calmas quando elas estão chorando com medo, raiva, frustração ou ansiedade.

Estas crises são comuns na infância, quando ainda é difícil entender os próprios sentimentos. Então é muito frequente que as crianças chorem muito e fiquem nervosas e agitadas.

É nestes momentos que entra o pote da calma! Ele prende a atenção e faz com que a criança volte a respirar mais tranquilamente. Assim, aos poucos o nervosismo vai embora.

Como surgiu o pote da calma?

O pote da calma já existe há mais de um século! Quem criou foi a educadora Maria Montessori. Ela era pedagoga e foi também a primeira mulher a se formar em medicina na Itália.

A profissional ficou famosa no mundo todo por criar o “Método Montessori”, um método próprio de aprendizado que propõe que as crianças tenham um ambiente adequado ao seu desenvolvimento integral.

E em 1907 ela criou o pote da calma. A ideia era ter algo dinâmico e criativo que pudesse estimular as crianças e também ajudasse a distraí-las e acalmá-las.

Como a técnica do pote da calma funciona

De acordo com os especialistas, o pote da calma funciona de uma forma muito simples. Primeiramente os efeitos e o brilho chamam a atenção das crianças. Então elas se concentram no movimento. Assim, vão tendo tempo de respirar e vão naturalmente se acalmando. É como se fosse uma técnica de relaxamento.

Além disso, ao estarem em contato com o pote da calma, o ambiente fica mais propício para que elas se abram sobre o que estão sentindo. Com ele muitas vezes as crianças passam a ter mais segurança para expressar sobre a raiva ou a tristeza que sentem.

Desta forma, embora seja um objeto para as crianças, acaba sendo útil e positivo também para os pais.

E o ideal é sempre oferecer o pote à criança antes que elas estejam no pico de estresse. Ou seja, tão logo perceba que está começando a ficar mais nervosa, o pote da calma já pode entrar em ação.

Como fazer o pote da calma

Fazer o pote da calma é uma tarefa fácil. E também pode ser um momento muito divertido para pais e filhos. A atividade em conjunto é positiva para ambos!

E não há muitas regras, já que dentro do pote da calma podem ser colocados itens diversos, dependendo do gosto e da vontade de cada um. É um objeto lúdico e que permite muita criatividade.

Além disso, não tem um custo muito alto, já que pode ser feito com garrafas ou potes usados que todos já têm em casa. Basta lavar e higienizar da forma correta antes de reutilizá-los. Os demais itens também costumam ter um custo acessível.

Passo a passo

Ao fazer o pote da calma com as crianças, os pais podem aproveitar para já explicar do que se trata, criando um ambiente tranquilo e agradável. Assim elas já começarão a ficar mais à vontade e confortáveis.

Deixe também que elas participem com ideias, pergunte o que elas gostariam de colocar e, a partir disso, veja o que é ou não viável.

Materiais necessários

Um pote ou garrafa de plástico com tampa;

Uma ou duas colheres de sopa de cola com glitter da cor favorita;

Uma gota de corante alimentar da cor favorita;

Purpurina ou outros objetos pequenos;

Água quente em quantidade suficiente para não encher totalmente o pote.

Modo de fazer

Esquente a água e despeje, deixando um espaço na parte superior. Esse espaço é necessário para poder agitar o pote da calma.

Acrescente a cola glitter e misture bem para que ela fique incorporada na água.

Jogue outros pequenos objetos que queira acrescentar ou um pouco de purpurina.

Mexa para misturar mais um pouco.

Finalize com uma gota do corante.

Feche bem até ter certeza que está seguro e que não irá derramar.

Algumas dicas de materiais e objetos que também podem ser usados para fazer o pote da calma são bolinhas de isopor coloridas ou diferente tamanhos e cores de purpurina.

Os minibrinquedos, como bichinhos, podem ser uma boa ideia para um pote da calma temático. Outra dica é fazer vários com formatos, tamanhos e cores diferentes.

Há possibilidades infinitas, basta usar a imaginação e a criatividade. Com tudo pronto, entregue o pote da calma nas mãos da criança e veja como ela irá reagir ao brincar com ele! Depois guarde e lembre-se sempre de usar para aliviar os momentos de nervosismo dos pequenos!