Privilégio branco: o que é e qual a importância de reconhecê-lo?

Confesso que a quarentena anda me sensibilizando demais e vejo isso como uma coisa positiva. Estamos tão acostumados com a impunidade, com a violência da polícia, com os números de mortes (com ou sem covid-19), que passamos por notícias no feed assustadoras e que merecem atenção, mas simplesmente seguimos. O caso de George Floyd em Minneapolis serviu de estopim para a população dos EUA tomar as ruas e desmascarar ( mesmo que a polícia não faça questão de esconder, vide o vídeo) o racismo estrutural que vivem. Aqui no Brasil a situação não é nada diferente, tivemos Carandiru que como disse @caetanoveloso “111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos” em sua sensibilissima música Haiti, temos Marielles, Edvaldos, também temos casos como o Adriel @livrosdodrii Nada novo, nada diferente, mas indigesto e INACEITÁVEL! Enfim, decidi sair da minha zona de conforto e privilégios e tentar dialogar com meu amigos, conhecidos, seguidores, BRANCOS e mostrar um pouquinho sobre o privilégio branco sugerindo pequenas ações que podem representar muito se queremos igualdade! O conteúdo foi inspirado por @courtneyahndesign que recentemente fez um guia em inglês incrível, tentei traduzir e contextualizar com dados nossos (Br), espero que seja útil! #blacklivesmatter #vidasnegrasimportam #ohaitiéaqui #bastadeimpunidade #bastadeimpunidad #georgefloyd #quemmandoumatarmarielle