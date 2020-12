Você é daquelas pessoas que compra bastante pela internet? Aliás, você também odeia procurar uma vaga no estacionamento, lojas cheias e filas para pagamento? Então vai adorar conhecer essa lista com os 10 melhores e mais seguros sites de moda.

A chegada da pandemia do Coronavírus modificou os hábitos de consumo de muitas pessoas. Hoje o consumidor tem optado pelas compras online, que são mais seguras e cômodas. O produto tão desejado fica ao alcance de um clique e pode ser adquirido até mesmo do sofá de casa.

Além disso, a internet se tornou uma vitrine para muitas marcas que desejam divulgar os seus produtos. A tecnologia permitiu com que pequenas empresas aproveitassem as tendências do marketing digital para abrir uma loja online e alcançar a sua audiência.

Então, se você está em busca de sites de moda que sejam organizados, tenham um preço acessível e entreguem no prazo, confira as opções a seguir. Certamente você já conhece algumas delas, mas vale a pena olhar as outras e ver se encontra alguma mercadoria em promoção.

Melhores sites de moda da internet para comprar com segurança

Uma das maiores vantagens de comprar em sites de moda online é que você encontra a peça que você deseja de forma mais rápida. É só acessar o site da loja, digitar o que se quer no campo de pesquisa e pronto. Seu produto estará ao seu dispor.

Então não há mais motivo para se arriscar na rua, não é mesmo? Confira os sites de moda mais conhecidos da internet.

Zattini

Esse é um dos sites de moda mais confiáveis da internet. Ele é referência no Brasil quando se trata de segurança. Além disso, as páginas são simples, o design intuitivo, no qual o consumidor não terá dificuldade de navegar.

Aliás, a loja atende às expectativas do público masculino e feminino, além de possuir opções para casa, moda infantil e beleza. Sem dúvidas, a Zattini é uma ótima opção para comprar roupas de forma online.

Posthaus – Sites de Moda

Outra plataforma de venda de roupas online é o Posthaus. Ele tem crescido bastante nos últimos tempos e hoje oferece um mar de possibilidades quando se trata de moda feminina.

Além das lingeries e calçados, esse é um dos sites de moda que atendem ao público plus size e evangélico. Ou seja, se você fizer parte de um desses grupos, certamente encontrará roupas no seu estilo.

Youcom

Porém, se você for mais moderninha, vai amar as roupas da Youcom. Essa loja desenvolve peças para um público mais descolado e jovem. Sem dúvidas, ele é considerado um dos sites de moda que dita tendências para mulheres que possuem muita personalidade.

Em relação à navegabilidade, o site é simples e é dividido por sessões. Além disso, ele ainda possui uma rádio para ouvir uma música enquanto monta o seu look.

Shop2gether

O Shop2gether é o xodó das fashionistas. Ele é um daqueles sites de moda de quem adora o universo das blogueiras. Por isso, a sua coleção é toda especial, que vão de roupas modernas e elegantes, até as mais retrôs.

Aliás, você ainda poderá acompanhar o universo das passarelas através do blog. Nele é possível encontrar reflexões e dicas sobre moda.

Dafiti – Sites de Moda

A Dafiti também é uma opção incrível para comprar presentes e artigos de moda. O site é todo dividido por categorias e as entregas são feitas em todo o território nacional.

Vale salientar que alguns estados do Sul e Sudeste do Brasil possuem entrega gratuita. No entanto, verifique se a sua região possui frete grátis e qual a política de devolução de produtos.

Renner

A Renner possui várias lojas espalhadas pelo país e uma variedade de produtos de moda e para a casa. Sua avaliação no reclame aqui é positiva, ou seja, sem dúvidas ela é segura para comprar.

Taco

A interface da Taco é muito similar à da Zattini. Porém, essa loja online possui roupas para os mais variados públicos: infantil, masculino, feminino, esportivos, entre outros.

Ou seja, esse é um dos sites de moda que atendem aos mais diversos gostos. Aliás, se estiver em busca de roupas confortáveis para usar em casa ou trajes mais sociais, certamente encontrará na Taco.

Centauro – Sites de Moda

A Centauro é um dos sites de moda esportiva mais conhecidos de todo o Brasil. Por isso, não podemos deixá-lo de fora dessa lista. Além de roupas de ginástica, o site ainda conta com muitas peças e objetos dos mais variados esportes.

Ou seja, você encontra desde patins, bicicletas e skates até bolas para futebol e pranchas de surf. O custo benefício dele é ótimo, então você poderá comprar várias coisas sem pagar um preço exorbitante.

Netshoes

Outra opção para comprar produtos esportivos é o Netshoes. A reputação do site é muito boa, o que confirma a quantidade de compras realizadas nele. Ele é um dos maiores sites de moda esportiva do mundo.

Marisa – Um dos sites de moda mais conhecidos

Enfim, a Marisa segue como um dos sites de moda feminina mais conhecidos em todo o Brasil. Além do preço acessível e produtos de qualidade, a loja ainda oferece descontos incríveis às suas consumidoras e frete grátis acima de determinado valor.

Mas se além de consumidor, você possui um estabelecimento, confira algumas dicas de como abrir uma loja virtual do zero. Veja quanto custa e algumas das plataformas de venda mais conhecidas.