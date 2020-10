Loja virtual: aprenda quanto custa e como montar a sua do zero

Abrir uma loja virtual é um grande desafio para muitos empreendedores. Além disso, esse é um mercado que está em expansão e oferece muitos benefícios para quem deseja vender pela internet. No entanto, cada decisão tomada requer estudo e investimento financeiro.

O e-commerce vem crescendo de forma significativa após a crise do Coronavírus e fazendo muitos empreendedores reverem seus conceitos. Por isso, se você já tem uma loja física e está se preparando para vender na internet ou quer abrir uma loja virtual, confira algumas dicas incríveis de como começar esse negócio.

Passo a passo para abrir uma loja virtual

Conheça nos próximos tópicos algumas informações essenciais para iniciar uma loja virtual, ter muitos clientes e aumentar as suas vendas.

1. A escolha do seu nicho

A primeira etapa para vender pela internet é saber qual o seu nicho de mercado. Então, faça uma pesquisa na sua região e descubra quais são os produtos ou serviços que estão em falta e tem bastante procura.

Além disso, invista em áreas de atuação que você tenha conhecimento. Não adianta ter conhecimentos num segmento e abrir uma loja virtual totalmente diferente do que você sabe fazer, não é mesmo?

Em seguida, conheça a sua concorrência e se diferencie dela. Por exemplo, hoje existem muitas lojas de roupas vendendo pela internet, mas o que faz a sua ser diferente da concorrência? Seria o atendimento ou a forma de entrega? Independente do que seja, reúna seus esforços para descobrir o que seu público quer.

E por falar em cliente, nessa etapa você descobrirá o seu cliente ideal, seus gostos, preferências e hábitos de consumo. Ao descobrir o seu comportamento, será muito mais fácil se comunicar com ele.

2. Defina os seus produtos

Antes de criar a sua loja virtual, é importante que tenha estratégias de venda bem definidas. Por isso, separe os produtos que irá vender por categorias e para quem irá vender.

Ao selecionar o nicho de mercado, essa etapa parecerá mais fácil. Então defina os produtos mais detalhadamente. Por exemplo, ao invés de vender produtos esportivos, você venderá produtos para quem pratica o esporte x. Assim será mais fácil delimitar o seu público.

Por isso, delimite as personas para se aproximar mais ainda do seu público ideal. Após essas informações, é possível encontrar fornecedores que se enquadram no perfil da loja.

3. Onde você irá vender?

Existem dezenas de possibilidades de venda pela internet, mas é necessário optar por apenas uma. Então escolha o seu canal de venda, se serão as redes sociais ou um marketplace.

Você ainda poderá utilizar o seu próprio site e otimizá-lo com uma sessão específica para vendas. Mas o interessante é que você esteja onde seus clientes e potenciais consumidores estão.

4. Quais são os custos?

Antes de te mostrarmos as ferramentas para montar a sua loja online, é importante que você considere os custos e se prepare financeiramente. Ao abrir o negócio, tenha em mente os gastos iniciais com a estrutura da loja, recursos tecnológicos, divulgação e operação.

Esses valores vão variar de acordo com o tamanho da sua loja e quantidade de serviços e produtos. Mas de antemão já saiba que o custo não é zero, sobretudo se você for usar ferramentas que precisam de manutenção e operação de terceiros.

Mas se você quiser economizar nesse momento, uma alternativa é abrir uma loja virtual através do Instagram e ir se profissionalizando aos poucos. Além disso, existem alguns sites com preço acessível para pequenos empreendedores.

5. Monte a sua loja virtual

Agora é hora de colocar em prática as estratégias de marketing digital no seu negócio. Capriche na produção das fotos, legendas e deixe o preço sempre acessível. Essa é uma das maiores queixas dos clientes, não ver o preço juntamente com o produto.

Além das imagens, tome cuidado também com o conteúdo dos textos. Por isso, contrate um profissional para cuidar do marketing de conteúdo e otimizar a página em estratégias SEO, para fazê-la ser encontrada mais facilmente nos resultados de busca.

Conheça algumas plataformas de vendas

Se você chegou até aqui é porque tem interesse em conhecer mais sobre plataformas de venda online. Por isso, listamos aqui algumas opções que podem te ajudar.

1. Shopify

Essa é uma das ferramentas mais conhecidas no Brasil e é utilizada por mais de 600 mil empresas. O Shopify possui hospedagem ilimitada, com diversos templates gratuitos e pagos.

O site ainda é responsivo, ou seja, pode ser acessado tanto pelo desktop quanto pelo smartphone. Além disso, a plataforma possui serviços de SEO, além de outras vantagens. O valor do plano básico é de USD $29.

2. Magento

Grandes empresas como a Coca Cola e Canon utilizam essa plataforma por causa dos seus benefícios. Ela é considerada a mais completa, possui suporte técnico e muitas vantagens incríveis. Mas para saber o valor dos planos, é necessário entrar em contato com a central de atendimento.

3. Wix Stores

Outra plataforma interessante e que atrai pelo design diferenciado dos templates é o Wix Stores. A ferramenta é gratuita, opção perfeita para quem está iniciando um negócio e possui pouca grana.

O site disponibiliza várias opções de pagamento e ainda calcula de forma automática o valor do frete.

4. Loja Virtual Locaweb

Por fim, essa ferramenta possui um plano acessível de R$ 29 e disponibiliza muitos benefícios às empresas.

Ter uma loja virtual é muito importante para divulgar pequenas, médias e grandes empresas. Mas vale salientar que você deve saber quanto se tem disponível para investir, antes de contratar qualquer uma dessas plataformas.