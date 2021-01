Que maravilha são as férias, não é mesmo? Tempo bom para viajar, conhecer novos lugares e se aventurar por esse mundo afora. Mas se você não faz a mínima ideia para onde será seu próximo destino, confira os vlogs desses youtubers de viagens.

Viajar a lazer ou a trabalho acabou se tornando um estilo de vida para muitas pessoas. Hoje é muito fácil encontrar gente que largou seus empregos para tirar um ano sabático ou viajar ao redor do mundo com apenas uma mochila.

Ao mesmo tempo, encontramos pessoas que adotaram essa forma de viver e são patrocinadas por marcas e empresas de turismo. Algumas delas levaram essa profissão tão a sério que acabaram virando youtubers de viagens e atraindo a atenção de milhares de pessoas para seu conteúdo, que é o mais diverso.

Ou seja, você encontrará desde roteiros e passeios até dicas de hospedagem e restaurantes. Além disso, você saberá através desses youtubers de viagens informações preciosas sobre a cidade na qual estão conhecendo.

Então, se você está curioso para conhecer quem são esses youtubers de viagens, confira essa lista que fizemos abaixo.

Selecionamos aqui alguns dos nomes mais conhecidos no Brasil. Então aproveite as dicas desses viajantes natos para arrumar as malas e montar o seu roteiro de viagem. Sem dúvidas, suas trips serão inesquecíveis.

Os 5 melhores canais de youtubers de viagens

O período de férias é um dos mais esperados do ano. Porém, embora não seja recomendado ir para locais aglomerados durante a pandemia, existem muitas formas de viajar com segurança e pagando um custo acessível.

Mas, o bom é que independente da estação do ano, é possível encontrar lugares incríveis e fazer passeios emocionantes. Por isso, se tiver em busca de uma cidade bacana para conhecer, basta buscar por dicas nos canais desses youtubers de viagens.

Canal de Tiago Lopes – um dos youtubers de viagens mais influentes das redes sociais

Primeiramente, se você quer conhecer youtubers de viagens divertidos, comece pelo canal de Tiago Lopes. Ele nos dá dicas de roteiros, sem com muito bom humor e alto astral. Aliás, o seu canal possui 157 mil inscritos.

Canal Vaz Aonde, por Marcos Vaz

O canal possui 251 mil inscritos e é voltado ao estilo de vida de viagens, além de fotografias de lugares incríveis. Certamente você vai adorar os vídeos e as histórias de cada um deles.

Nesse vlog você verá dicas maravilhosas sobre destinos internacionais, brasileiros, locais exóticos e pouco explorados pela maioria das pessoas. Aliás, verá também informações sobre equipamentos fotográficos e de edição para quem deseja explorar esse nicho de mercado.

O vlogueiro ainda possui um canal no Instagram com mais de 276 mil seguidores e 1.341 publicações voltadas a esse universo de viagens.

Canal Trip Partiu, por Ju Alvarenga

Outra dica de youtubers de viagens é o canal Trip Partiu. Ele foi criado por Ju Alvarenga, vlogueira que dá dicas de viagens e destinos em todo o Brasil. O seu canal no Youtube possui 93 mil inscritos, enquanto que no Instagram ela possui 94 mil seguidores.

Ela ainda possui outras redes sociais, como facebook e Twitter e um blog, no qual compartilha informações interessantes com seus seguidores. Aliás, Ju ainda disponibiliza descontos em hotéis e agências de turismo para quem a acompanha nas redes sociais.

Canal Prefiro Viajar, por Amanda Antunes

Amanda Antunes é mais uma viajante mulher dessa lista de youtubers de viagens. O canal foi criado em 2017 e se tornou a sua própria empresa. Aliás, ele possui mais de 99 mil inscritos e vídeos com roteiros em diversos lugares do mundo.

A vlogueira ainda possui um blog e um perfil em redes sociais como Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram, que conta com 303 mil seguidores. Sem dúvidas, vale a pena dar uma olhada e aproveitar os vídeos de viagem.

Canal de Estevam pelo mundo, por Lucas Estevam

O canal de Lucas Estevam possui uma variedade de conteúdos, mas os principais são as dicas de viagem. Ele tem mais de um milhão de inscritos e mais de 900 inscritos, o que mostra a sua relevância. Aliás, o vlogueiro também faz muito sucesso no Instagram, com quase 600 mil seguidores.

Agora é só seguir esses perfis e arrumar as suas malas. E por falar em youtubers de viagem, confira as 10 melhores ideias de conteúdo para Youtube em 2021.