10 melhores ideias de conteúdo para Youtube em 2021

Você quer se tornar um youtuber de sucesso, ganhar dinheiro e ter muitos seguidores, mas não sabe por onde começar? Pois listamos aqui dicas imperdíveis para quem deseja criar conteúdo para Youtube no próximo ano.

Talvez você já tenha pensado num nicho específico e no seu público-alvo. Esse é certamente o primeiro passo para conseguir alcançar os seus objetivos no youtube. Porém, existe uma infinidade de maneiras de fazer acontecer.

Por isso, separamos os mais variados tipos de conteúdo para Youtube, que podem servir de inspiração para você.

12 formas de divulgar o seu conteúdo para Youtube

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Curioso para saber como criar e explorar os diversos tipos de conteúdo para Youtube? Então fique atento à essa matéria.

Vídeos Explicativos

Se você possui um conhecimento em determinado assunto, porque não mostrar ao mundo que você sabe bastante sobre ele? Hoje a internet é o primeiro lugar que se vai quando se quer aprender algo. Além disso, o Youtube é uma das plataformas mais buscadas, por ter seu conteúdo disponibilizado em vídeo.

Por esse motivo, muitas pessoas vem criando vídeos explicativos sobre algo que domina. Por exemplo, você encontrará profissionais em marketing digital, fotografia e muitas outras habilidades. Aliás, você poderá criar uma estratégia digital e direcionar essa audiência interessada no seu conteúdo para acessar o seu site ou comprar um curso.

Então, a dica é que você comece gravando pequenos tutoriais, ensinando às pessoas o que você sabe. Aos poucos, sua autoridade irá aumentar e você irá se destacar na internet.

Resenhas

Além dos vídeos explicativos, você tem como opção fazer resenhas sobre assuntos específicos, um local ou um produto. Essa é uma das melhores ideias de conteúdo para Youtube, sobretudo para quem está começando nessa área.

A melhor parte é que existem diversos temas que podem ser explorados, como filmes e séries, músicas e livros. Você poderá criar resenhas sobre um restaurante que você visitou, uma loja ou qualquer outra coisa. Ao fim, não esqueça de pedir para que se inscrevam no seu canal, combinado?

Vlogs – uma das melhores ideias de conteúdo para Youtube

Os vlogs são populares e muito conhecidos no Youtube. Através deles, é possível apresentar um pouco mais sobre você e sua visão de mundo. Além disso, eles são perfeitos para quem está iniciando nisso de criar conteúdo para Youtube.

Top 10

As famosas listas, ou Top 10, também são muito populares e podem render boas ideias. Por exemplo, se você for uma blogueira de moda, poderá criar uma resenha com os 10 melhores batons para usar no verão. Certamente você poderá adaptar esse conteúdo para outros assuntos, mas o importante é que siga essa linhas dos “10 melhores” ou “os 10 mais”.

DIY

Sem dúvidas, os vídeos DIY, ou “como fazer você mesmo”, foram a sensação durante a quarentena. Por mais que seja entendido como modinha, esse tipo de conteúdo estimula a criatividade e é muito útil para quem deseja aprender algo novo para depois ganhar dinheiro com isso.

Webinarios

Os wibinários são uma espécie de palestra online, com relevância para determinado grupo de pessoas. O objetivo principal desse tipo de conteúdo para Youtube é informar, educar e levar conhecimento para qualquer um que esteja interessado. E o melhor é que você poderá gravá-lo e deixar disponível para quem queira depois.

Perguntas e respostas (Q&A)

Você quer aumentar o seu engajamento e produzir vídeos que certamente o seu seguidor verá? Então crie um conteúdo voltado para perguntas e respostas. Por isso, faça uma lista com os principais questionamentos coletados nas redes sociais e responda as perguntas mais relevantes.

Viagens – ótimo conteúdo para Youtube

Você é daquelas pessoas que adora viajar e conhecer muitos lugares? Então aproveite esses conhecimentos para criar seu próprio vlog de viagem. Esse é um dos temas mais buscados atualmente e serve de inspiração para quem deseja viajar para o mesmo local que você foi.

Portanto, monte um roteiro bacana, veja as principais dicas e invista nesse tipo de conteúdo para Youtube.

Saúde e bem estar

A pandemia do Coronavírus impossibilitou que as pessoas pudessem sair de casa para fazer atividades físicas. Por isso, muitas delas precisaram se adaptar ao momento e seguirem uma rotina de exercícios em casa mesmo, através das vídeo-aulas.

Então, se você é educador físico ou ensina algum esporte, porque não aproveitar o momento e criar os seus próprios vídeos? Certamente eles terão audiência e servirão para alguém que precisa desse estímulo.

Lives – ideia de conteúdo para Youtube que bombou em 2020

As lives do Instagram bombaram nesse ano. Porém, o Youtube também foi palco para muitos artistas se apresentarem e mostrarem seu trabalho. Por isso, essa ideia ainda segue com bastante destaque e possui um alcance muito bacana para quem realiza.

Vimos aqui que não faltam ideias legais para divulgar o seu trabalho, não é mesmo? Agora que você já tem as melhores dicas de conteúdo para Youtube em mãos, se inspire nessa matéria sobre os 10 youtubers mais bem pagos de 2020.