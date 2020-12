Confira os 50 nomes mais registrados em 2020 no Brasil

Segundo o levantamento do portal de Transparência do Registro Civil, da Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), a era do Enzo e Valentina chegou ao fim no Brasil. Os nomes mais registrados no Brasil foram mais simples em 2020, no topo da lista de nomes femininos e masculinos estão Helena e Miguel, respectivamente. Miguel, inclusive foi o 1° do ranking geral. Enzo Gabriel, que foi bicampeão, em 2018 e 2019, ficou de fora do top 10 neste ano.

Já nomes como Laura e Davi voltaram à primeira parte do ranking. Confira a lista completa com os 50 nomes mais registrados no Brasil em 2020.

Nomes diferentes, como Gael e Theo marcaram a mudança de gosto dos pais também.

50 nomes mais registrados no Brasil em 2020

O levantamento reuniu dados de todos os 7.660 Cartórios de Registro Civil dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, que formaram uma base de mais de 24 milhões de registros realizados na última década.

Miguel: 27.371 Arthur: 26.459 Heitor: 23.322 Helena: 22.166 Alice: 20.118 Theo: 18.674 Davi: 18.623 Laura: 17.572 Gabriel: 17.096 Gael: 16.667 Bernardo: 17.775 Samuel: 15.195 Valentina: 13.637 João Miguel: 13.586 Enzo Gabriel: 13.567 Heloísa: 12.980 Pedro: 11.380 Lorenzo: 11.210 Sophia: 10.885 Maria Clara: 10.830 Maria Júlia: 10.676 Maria Eduarda: 10.444 Lorena: 10.154 Lucas: 10.123 Manuela: 9.940 Cecília: 9.731 Maria Cecília: 9.685 Benício: 9.505 Júlia: 9.101 Isabella 9.036 Lívia: 8.961 Pedro Henrique: 8.629 Maria Luiza: 8.484 Guilherme: 8.482 Maria Alice: 8.440 Joaquim: 8.240 Manuella: 7.947 Eloa: 7.889 Rafael: 7.877 João Pedro: 7.690 Antonella: 7.667 Matheus: 7.659 Isadora: 7.542 Nicolas: 7.390 Isaac: 7.327 Henrique: 7.305 Gustavo: 7.277 Benjamin: 7.242 Maite: 7.158 Anthony: 7.034

10 nomes mais registrados da década (2010-2020)

Miguel: 321.644 Arthur: 287.886 Davi: 248.066 Gabriel: 223.899 Maria Eduarda: 214.250 Alice: 193.788 Heitor: 154.237 Pedro Henrique: 154.232 Laura: 153.557 Sophia: 147.579