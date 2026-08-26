Cultura

Meninas Malvadas terá show em São Paulo em outubro

Apresentação acontece em dia icônico para os fãs

Escrito por Anny Malagolini
musical Meninas Malvadas em sp Foto: divulgação
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O dia 3 de outubro, conhecido entre os fãs de Meninas Malvadas como “Mean Girls Day”, será celebrado em São Paulo com uma apresentação especial. No sábado, 3 de outubro de 2026, o Carioca Club, em Pinheiros, recebe “3 de Outubro – O Show”, que reunirá parte do elenco da montagem brasileira do musical, apresentado na capital paulista em 2025.

Quem estará no musical Meninas Malvadas

Laura Castro, Anna Akisue, Aline Serra, Gigi Debei, Lara Suleiman, Giovanna Moreira e Rafa Diverse estão entre os artistas confirmados. Na montagem brasileira, Castro interpretou Cady Heron, enquanto Akisue viveu Regina George. Serra foi Karen Smith e Debei, Gretchen Wieners. Suleiman interpretou Janis Sarkisian. Giovanna Moreira atuou como cover de Cady e Regina, e Rafa Diverse integrou o ensemble e foi cover de Damian Hubbard.

Outras participações ainda devem ser anunciadas pela produção.

A origem da celebração está em uma das cenas mais conhecidas do filme de 2004. Cady Heron, interpretada por Lindsay Lohan, conta que Aaron Samuels, personagem de Jonathan Bennett, perguntou a ela qual era a data. A resposta, “3 de outubro”, acabou transformando o dia em uma referência para os admiradores da produção.

“3 de Outubro – O Show” não será uma reapresentação do musical de 2025. A proposta é reunir os artistas em um novo formato, com repertório em português, banda ao vivo, novos arranjos e performances preparadas especialmente para a ocasião.

Jorge de Godoy, responsável pela direção musical da montagem brasileira, retorna à função. A direção do espetáculo ficará a cargo de Mafê Alcântara.

A banda será formada por Roniel de Souza, no piano; Thiago Guimarães (Guima), no baixo; Gabi Suyama, na guitarra; e Bruno Galhardi, na bateria.

Além da apresentação, a programação prevê atividades para os fãs ao longo da tarde. O público poderá participar de ativações relacionadas ao universo de Meninas Malvadas, encontrar integrantes do elenco e visitar uma loja oficial.

O Carioca Club também terá bar e opções de comidas e bebidas durante o evento.

“3 de Outubro – O Show” é realizado por Xodó Produções e Girassol, com patrocínio da Padoca Delas e apoio de Dressing 4 Revenge e Encanto Corp.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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