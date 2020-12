A Fazenda 12: veja a primeira aparição de Jojo Todynho após vitória

Jojo Todynho, grande vencedora de A Fazenda 12 ainda não apareceu em suas redes sociais para falar com o público. No entanto, Raissa Barbosa presenteou quem está ansioso para rever a cantora após a vitória na final do programa, e publicou dois vídeos nos stories do Instagram com a dona do hit “Que tiro foi esse?”, na manhã de hoje, sexta-feira (18).

Jojo finalmente dá as caras após final de reality

Jojo todynho ainda não postou nada em suas redes sociais oficiais. Desde que foi coroada ganhadora do programa, na noite de ontem, quinta-feira (17), a cantora ainda não deu as caras nas redes, no entanto, na manhã desta sexta-feira (18), Raissa Barbosa fez um favor aos fãs da peoa de A Fazenda 12 e gravou um momento com a colega.

Ao lado de emojis de coração, a acreana escreveu no vídeo: “minha hulkona me chamou no camarim dela”, se referindo ao próprio apelido ‘hulkinha’. “Oi meu amor”, comemorou Jojo ao ver Raissa.

A dupla se abraçou e a vencedora de A Fazenda 12 encheu a colega de beijos. “Que saudade”, disse Raissa. “Oi gente”, cumprimentou Jojo olhando para a câmera. “Fala que ‘Joissa’ vive”, pediu a acreana. “Vive muito”, afirmou a dona do hit “Que tiro foi esse?”.

Leia também: veja como os famosos reagiram à vitória de Jojo Todynho

Jojo Todynho venceu A Fazenda 12

Jojo Todynho derrotou Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays na grande final da edição, na noite de quinta (17). A cantora teve mais da metade dos votos da berlinda e somou 52,54% dos votos para ganhar. O funkeiro ficou na segunda posição, com 36,10% dos votos.

Stéfani teve mais de 11% e conquistou a terceira posição. Lipe ficou na lanterna com apenas 4,87% dos votos do público de A Fazenda 12.

ELA NÃO TAVA MALUCA NA TESE DELA! JOJO TODYNHO É A GRANDE CAMPEÃ DE #AFAZENDA12! Gostaram? 🤠🔥 #FinalAFazenda Acompanhe as últimas emoções de #AFazenda12 no @SigaPlayPlus. Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/9o1oiIeMwm — A Fazenda (@afazendarecord) December 18, 2020

